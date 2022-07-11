«Київстар» додатково спрямує 300 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури України

11 июля 2022 г., 14:55

Телеком-оператор «Київстар» та «Міністерство цифрової трансформації України» у рамках міжнародної конференції URC-2022 в Лугано (Швейцарія), підписали меморандум про співробітництво у сферах забезпечення кіберзахисту, протидії інформаційним загрозам державі Україна, а також відновлення та розвитку цифрової інфраструктури.

Згідно з меморандумом телеком-оператор надасть 300 млн грн допомоги, які будуть спрямовані на спеціальний рахунок, відкритий у «Національному банку України», для забезпечення державної програми United-24.

Пріоритетними напрямками соціального партнерства між «Київстар» та «Мінцифри» стане модернізація та будівництво цифрової інфраструктури держави, подальший розвиток нових технологій, посилення кіберзахисту держави тощо.

Підписання меморандуму стало черговим етапом співпраці партнерів, мета якої – зміцнення економічного суверенітету України шляхом розвитку нових технологій, запровадження цифрових сервісів у економіку та життя країни.

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