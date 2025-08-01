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Київський авіаційний з Vodafone відкрили перший університетський 5G простір

1 августа 2025 г., 14:35
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Державний університет «Київський авіаційний інститут» спільно з Vodafone відкрив перший в Україні університетський 5G простір. Сегмент мережі побудований на базі обладнання Nokia та забезпечує стійке покриття на двох поверхах першого корпусу КАІ. Зона знаходиться у відкритому доступі для відвідувачів університету за адресою Київ, вул.Любомира Гузара, 1.

Технічні характеристики: швидкість передачі даних до 10 ГБіт/с; затримка до 1 мс; доступ – будь-хто з SIM-карткою Vodafone та 5G-сумісним пристроєм.

До цього в Україні 5G мережі розгортались переважно в офісах телеком-операторів та на промислових об'єктах. КАІ став першим університетом, де студенти, викладачі та відвідувачі можуть безпосередньо тестувати можливості п'ятого покоління мобільного зв'язку.

КАІ та Vodafone також запускають спільну магістерську програму з Big Data та Data Science. Програма тривалістю 1,5 року поєднує освітні стандарти з практичними вимогами індустрії та включає навчання від експертів Big Data Lab. В найближчому майбутньому партнери також планують створити велику дослідницьку лабораторію з сучасним технологічним обладнанням для студентів університету.

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