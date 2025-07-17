 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Кіту Келлогу презентували 30 зразків тактичних, оперативно-тактичних і стратегічних БПЛА українського виробництва

17 июля 2025 г., 8:35
0 
 
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості 15 липня презентувало американській делегації високого рівня зразки безпілотних літальних апаратів українського виробництва.

Делегацію на чолі зі спецпосланцем США з питань України Кітом Келлогом супроводжували Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та Радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

«Ми щиро вдячні США — нашому стратегічному партнеру за допомогу в озброєнні, яке ми отримуємо, аби протистояти ворогу. З нашого боку сьогодні ми презентували безпілотні технології, що стали відповіддю на виклики, з якими не стикалась жодна сучасна армія світу. Це один з пріоритетних напрямків для залучення закордонних інвестицій для масштабування виробництва, адже саме це озброєння нині масово працює на фронті», — зазначив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

«Це зброя, здатна знищувати логістику ворога, його виробничу інфраструктуру та захищати життя наших людей. І це серійне виробництво в умовах війни. Українська зброя сьогодні є не лише інструментом нашого захисту, а й стратегічною складовою безпеки всього демократичного світу», — зазначив Радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Високим гостям презентували близько 30 виробів — зразки тактичних, оперативно-тактичних і стратегічних БПЛА, дронів-камікадзе, розвідників, перехоплювачів, морських та інших літальних апаратів, які сьогодні масово та ефективно застосовуються підрозділами Сил оборони України на полі бою.

Серед виробів була представлена спільна розробка американської та української команд — перехоплювач повітряних цілей, який працює зокрема і по шахедах. Цей виріб вже має державні контракти і має понад 500 підтверджених успішних збиттів повітряних цілей.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  