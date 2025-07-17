Кіту Келлогу презентували 30 зразків тактичних, оперативно-тактичних і стратегічних БПЛА українського виробництва

17 июля 2025 г., 8:35

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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості 15 липня презентувало американській делегації високого рівня зразки безпілотних літальних апаратів українського виробництва.





Делегацію на чолі зі спецпосланцем США з питань України Кітом Келлогом супроводжували Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та Радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.





«Ми щиро вдячні США — нашому стратегічному партнеру за допомогу в озброєнні, яке ми отримуємо, аби протистояти ворогу. З нашого боку сьогодні ми презентували безпілотні технології, що стали відповіддю на виклики, з якими не стикалась жодна сучасна армія світу. Це один з пріоритетних напрямків для залучення закордонних інвестицій для масштабування виробництва, адже саме це озброєння нині масово працює на фронті», — зазначив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.





«Це зброя, здатна знищувати логістику ворога, його виробничу інфраструктуру та захищати життя наших людей. І це серійне виробництво в умовах війни. Українська зброя сьогодні є не лише інструментом нашого захисту, а й стратегічною складовою безпеки всього демократичного світу», — зазначив Радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.





Високим гостям презентували близько 30 виробів — зразки тактичних, оперативно-тактичних і стратегічних БПЛА, дронів-камікадзе, розвідників, перехоплювачів, морських та інших літальних апаратів, які сьогодні масово та ефективно застосовуються підрозділами Сил оборони України на полі бою.





Серед виробів була представлена спільна розробка американської та української команд — перехоплювач повітряних цілей, який працює зокрема і по шахедах. Цей виріб вже має державні контракти і має понад 500 підтверджених успішних збиттів повітряних цілей.

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