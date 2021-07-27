Китай взялся за регулирование образовательных сервисов

27 июля 2021 г., 18:25

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Китайское правительство всерьез взялось за практически все сферы интернет-бизнеса. В субботу были опубликованы новые правила, призванные отрегулировать процесс внеклассного обучения учащихся. Помимо общих требований про улучшение бесплатных сервисов, новые правила ограничивают продолжительность классов онлайн до 30 минут с обязательным перерывом не менее 10 минут и окончанием обучения в 21:00. Местным властям предписывается прекратить выдачу разрешений на создание новых внешкольных учреждений по обучению школьников обязательным предметам, а существующие учреждения должны быть зарегистрированы как некоммерческие. Кроме того, такие учреждения не могут размещаться на бирже для получения финансирования, они не могут привлекать финансирование от публичных компаний и вообще не могут привлекать иностранный капитал. Ну, и вдобавок внеклассное обучение не должно включать в себя курсы зарубежных институций.

Прежде всего, это ломает планы Bytedance, которые собирались развиваться в сторону обучающего контента. Кроме этого, крупнейший китайский образовательный сервис Yuanfudao, около 20% в котором принадлежит Tencent, оценивается в 15 млрд долл. Он привлек в целом четыре с лишним миллиарда долларов от 18 инвесторов, большая часть которых китайцы. Но есть и DST Global, и Trustbridge Partners, и Temasek Holdings. Второй по величине сервис Zuoyebang привлек около 3 млрд долл, в том числе от Tiger Global и SoftBank Vision Fund. Внедрение новых правил явно не поможет дальнейшему инвестированию сервисов и создает проблему, что делать с нынешними инвестициями.

Но генеральная линия партии прослеживается достаточно четко, верно?

Китайское правительство взялось за регулирование образовательных сервисов

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