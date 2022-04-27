Китайський виробник дронів DJI призупинив діяльність у рф та Україні

27 апреля 2022 г., 10:15

0

Tweet

Компанія DJI офіційно заявила, що провродить внутрішню переоцінку вимог відповідності у різних юрисдикціях.



У заяві йдеться про те, що до поточного огляду DJI тимчасово призупинить будь-яку підприємницьку діяльність в росії та Україні. “Ми співпрацюємо з клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами щодо тимчасового призупинення діяльності на постраждалих територіях”, повідомила DJI.



Нагадаємо, що з використанням дронів китайського виробника були великі проблеми.



На початку квітня спеціалісти Держспецзв’язку виявили злив інформації з дронів DJI російським військовим.



З різних джерел були отримані свідчення того, що комплекси DJI AeroScope були відключені для України. Не тільки для дронів, які використовують військові, а й тих, що працюють на інших об'єктах. Зникла й технічна можливість під'єднати нові пристрої. Проведене дослідження підтвердило, що компанія допомагає росіянам в атаках на українські безпілотники та їхніх операторів. При цьому Держспецзв'язку має докази того, що технологія продовжує працювати на тих самих комплексах, придбаних російською стороною. Оскільки артудари російських військ по точках старту дронів DJI, які використовують українці, мали масовий характер.



До останнього DJI заперечувала звинувачення у підтримці росії.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист