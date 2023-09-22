Китайський автовиробник Nio випустив свій смартфон

22 сентября 2023 г., 13:35

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Китайська компанія Nio представила високорівневий смартфон, призначений для використання зі своїми електромобілями. При цьому рекламуючи безліч супутніх функцій, таких як використання телефону для надання інструкцій автомобілю щодо самостійного паркування та інше.

Водій Nio також може з допомогою телефону повідомити своєму автомобілю, щоб він сам під'їхав до нього (що дозволено в Китаї в обмеженому просторі і на низькій швидкості), а також щоб розблокувати автомобіль, навіть якщо Nio Phone вимкнений.

Головний виконавчий директор компанії Вільям Лі (William Li) заявив, що Nio Phone має понад 30 специфічних для автомобілів функцій і, що апарат «відкриває нові горизонти у сфері технологій зв'язку». "Я вірю, що багато наших конкурентів будуть вчитися на наших інноваційних смартфонах, і я вітаю їх у цьому", - наголосив він.

Nio Phone буде доступний у трьох варіантах за ціною від 6 499 до 7 499 юанів (від 890 до 1030 дол.). Поки що телефон продаватиметься лише в Китаї, а поставки розпочнуться з 28 вересня.

Лі просуває проект смартфона, попри занепокоєння деяких інвесторів, що автовиробник, збитки якого зростають на тлі запеклої цінової війни в Китаї, бере на себе занадто багато зобов'язань.

За словами аналітика IDC Уілла Вонга (Will Wong), основний інтерес автовиробника в розробці телефону, ймовірно, полягає в зборі даних про користувачів, а не в тому, щоб зробити телефон ключовим джерелом доходу. "Смартфони стануть хорошою платформою для збору більшої кількості даних, що має вирішальне значення в сучасному технологічному світі і потенційно може призвести до покращення користувацького досвіду та прихильності клієнтів", - сказав він.

Анонс Nio знаменує собою ще один перетин між світом смартфонів та автомобілів. Компанія Meizu, яку поглинуло підприємство, що належить засновнику Zhejiang Geely Holding, у березні представила смартфони, які можуть підключатися до автомобілів Geely Lynx & Co, але також продаються більш широкому колу споживачів.

Виробник смартфонів Xiaomi також має намір розпочати виробництво автомобілів. А Huawei вже випускає.

Reuters повідомляє, що компанія Nio, яка посідає 9 місце серед виробників електричних та гібридних автомобілів у Китаї, подвоює інвестиції у власну розробку технологій для ключових компонентів, таких як чипи та акумулятори. Вона також створила фан-базу серед своїх водіїв у Китаї, розгорнувши ексклюзивні членські клуби та пропонуючи такі продукти, як вино під брендом Nio.

Компанія має команду з 11 000 інженерів, які працюють над ключовими аспектами інтелектуальних технологій для електромобілів - від мікросхем до акумуляторів, автономного водіння та інтелектуального виробництва, сказав Лі на заході.

Після падіння продажів у першій половині року, Nio побачила ознаки відновлення: у серпні поставки зросли на 81% порівняно з аналогічним періодом минулого року завдяки популярності оновленого позашляховика ES6.

За перші вісім місяців компанія продала близько 94 350 автомобілів, що на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року, випередивши 20% зростання продажів електромобілів у Китаї.

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