Китайский автопроизводитель Geely займется выпуском смартфонов

28 сентября 2021 г., 13:36

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Как сообщает Reuters, китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding заявил во вторник, что его основатель Эрик Ли (Eric Li)основал новую компанию по производству смартфонов/



Как отмечается, этот анонс - еще один шаг, выходящий за рамки автомобилей, для владельца Volvo, и знаменует собой обратную сторону недавней волны анонсов производителей смартфонов по выходу в сегмент автопрома.



По словам Geely, новая компания, Hubei Xingji Shidai Technology, подписала соглашение об открытии штаб-квартиры в центральном городе Ухань, где она будет разрабатывать умные устройства, включая смартфоны. Эрик Ли, также известный как Ли Шуфу (Li Shufu), владеет 55% компании.

Согласно пресс-релизу Geely, Xingji Shidai будет стремиться позиционировать себя в премиальном сегменте мирового рынка смартфонов.



«Существует тесная связь между технологиями в интеллектуальных автомобилях и теми разработками, что используются в смартфонах», - говорится в заявлении Ли. «Основная тенденция в ближайшем будущем - создавать пользовательские экосистемы, устраняющие границы, и предоставлять пользователям более удобный, умный и легко подключаемый многоэкранный интерфейс».



Хотя Ли сделал футуристические ставки на такие проекты, как летающие машины и вертолеты-такси, анонс предприятия по выпуску смартфонов выводит Geely в высококонкурентный сектор. Сектор, который больше не растет в Китае и где доминируют несколько игроков, включая Apple, Xiaomi и Samsung.

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