Китайська Honor має намір вкласти 10 млрд дол. у розробку АІ-рішень

7 марта 2025 г., 17:35

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Як повідомляє Reuters, китайський виробник смартфонів Honor витратить 10 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років на розробку штучного інтелекту для своїх пристроїв, оскільки колишній підрозділ Huawei готується до публічного розміщення акцій. Про це заявив генеральний директор Honor Джеймс Лі (James Li).

Компанія, що базується в Шеньчжені, має намір розширити розробку не тільки смартфонів, а й комп'ютерів, планшетів і носимих пристроїв на основі штучного інтелекту, відзначив Лі в своєму виступі на виставці Mobile World Congress (MWC) в Барселоні.

У грудні Honor заявила, що завершила реструктуризацію акціонерів, яка наблизила її до первинного публічного розміщення акцій, хоча жодних термінів не було оголошено.

Заява Honor з'явилася на тлі буму китайських інвестицій в АІ, викликаного інтересом до недорогих великих мовних моделей стартапу DeepSeek. А зацікавлені сторони - від місцевих органів влади до виробників побутової техніки - поспішають інтегрувати технологію DeepSeek або провести додаткові дослідження в галузі штучного інтелекту.

За даними IDC, минулого року Honor опустився з другого на четверте місце за обсягом поставок телефонів у Китаї з часткою ринку 14,9% на тлі відновлення конкуренції з боку своєї колишньої материнської компанії Huawei та сильного зростання Vivo.

У серпні Reuters повідомило, що Honor отримує високий рівень підтримки від місцевої влади Шеньчженя у вигляді фінансування досліджень і розробок, податкових пільг і підтримки, що розширюється за кордоном.

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