Китайська BYD купує мобільний бізнес американської компанії Jabil за 2,2 млрд дол.

Китайський автовиробник BYD заявив у понеділок, що його підрозділ електроніки уклав угоду з великим американським ОЕМ-виробником Jabil. Мова йде про купівлю бізнесу останнього з виробництва мобільної електроніки в Китаї.



Сума договору складає 15,8 млрд юанів (2,2 млрд дол.), повідомляє Reuters.



Угода розширить клієнтську базу BYD Electronic (BE), асортимент продукції та бізнес з виробництва компонентів для смартфонів, оскільки компанія прагне скористатися потенціалом зростання Jabil в цьому секторі.



Сінгапурська компанія Jabil Circuit, яка виробляє друковані плати, цього місяця створила підрозділ, який поглинув її виробничі підприємства в Ченду і Вусі, які тепер будуть продані китайській групі.



Хоча зараз BYD найбільш відома завдяки своєму бізнесу з виробництва електромобілів, компанія починала саме, як виробник електронних компонентів. У 2007 році підрозділ BE на Гонконгській фондовій біржі.



Основним видом діяльності BE був продаж електронних компонентів для смартфонів та ноутбуків. Це був один з трьох ключових бізнес-сегментів для BYD Electronic, на який припадало понад 70% її загального доходу у 2022 році.



«Для BYD, я думаю, це нагадування про те, що вони не просто домінують у сфері електромобілів», - сказав Ту Ле (Tu Le), засновник консалтингової компанії Sino Auto Insights, додавши, що вони знаходяться вище в ланцюжку поставок мобільних пристроїв і є постачальником Apple.



Аналітики Citi у своїй записці зазначили, що, на їхню думку, угода стосується виробництва металевих корпусів компанії Jabil у місті Вусі, і що вона може призвести до подальшого проникнення BE у сферу постачання для Apple.



«Збільшуючи частку BE на ринку продуктів, придбання ефективно синергізує з існуючими продуктами BE, підвищить загальну конкурентоспроможність, забезпечить довгостроковий сталий розвиток», - йдеться в заяві BYD, поданій на біржу, без розкриття будь-яких інших подробиць про придбання.



За словами аналітиків UBS, угода може впорядкувати портфель Jabil в той час, коли бізнес компанії від ключового клієнта Apple неухильно скорочується - з 28% доходу у 2018 фінансовому році до лише 19% у 2022 фінансовому році.



Нагадаємо, що BYD вперше вийшла на автомобільний ринок у 2003 році, коли придбала нанкінського автовиробника Qin Chuan, який мав дозвіл на виробництво автомобілів.

