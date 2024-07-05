Китай став лідером за кількістю патентів у сфері генеративного АІ

5 июля 2024 г., 17:25

0

Tweet

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) повідомляє, що 38 000 патентів, пов'язаних з генеративним АІ, було подано Китаєм у 2014-23 роках у порівнянні з 6 276 патентами, поданими США. Загальна кількость, поданих усіма країнами - 50 000 патентів.

25% з 50 000 заявок були подані минулого року.

"Це сфера, що бурхливо розвивається із шаленою швидкістю. І ми очікуємо, що вона зростатиме ще більше, - каже менеджер з патентного аналізу ВОІВ Крістофер Гаррісон (Christopher Harrison), - патентні дані свідчать про те, що ця сфера матиме значний вплив на багато різних промислових секторів".

Третьою країною, що подає найбільше заявок, стала Корея, за нею йдуть Японія та Індія. За даними ВОІВ, Індія останнім часом подає заявки швидше, ніж будь-хто інший.

Також наголошується, що кількість патентів GenAI збільшилася у вісім разів з 2017 року. З моменту, коли була представлена архітектура глибоких нейронних мереж, що лежить в основі великих мовних моделей, які стали синонімом GenAI.

Лише у 2023 році було опубліковано понад 25% усіх патентів GenAI у світі, а також понад 45% усіх наукових праць, присвячених цій технології.

Наразі патенти GenAI все ще становлять лише 6% від усіх патентів на АІ у світі.

Топ-10 заявників на патенти GenAI - Tencent (2074), Ping An Insurance (1564), Baidu (1234), Китайська академія наук (607), IBM (601), Alibaba Group (571), Samsung Electronics (468), Alphabet (443), ByteDance (418), Microsoft (377).

До п'ятірки лідерів за кількістю винаходів увійшли Китай (38210), США (6276), Республіка Корея (4155), Японія (3409) та Індія (1350).

Серед патентів GenAI переважають ті, що повʼязані із зображеннями та відеоданими (17996), за ними йдуть текст (13494) та мова/музика (13480).

Патенти GenAI, що використовують дані на основі молекул, генів і білків, швидко зростають (1494 винаходи з 2014 року) із середньорічним приростом 78% за останні п'ять років.

Охоплення спостерігається серед широкого спектру галузей, включаючи медико-біологічні науки (5346), документообіг та видавничу справу (4976), а також понад 2000 винаходів у кожній з таких галузей, як бізнес-рішення, промисловість та виробництво, транспорт, безпека та телекомунікації.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0

Tweet