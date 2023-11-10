Китай розгортає в комерційній хмарі масивний сервер RISC-V

10 ноября 2023 г., 17:35

0

Tweet

Як повідомив у своєму виступі Девід Чен, директор з екосистеми компанії Alibaba, на конференції RISC-V Summit у Санта-Кларі (Каліфорнія), у китайському університеті Shandong University розгорнуто серверний кластер із процесорами RISC-V. Система має загалом 3072 ядра, причому на 48 вузлах встановлено 64-розрядні процесори RISC-V. За його заявою, це перша комерційна реалізація кластера RISC-V у хмарі.



Система призначена для навчальних і дослідницьких цілей Шаньдунського університету, але також доступна для використання в хмарних обчисленнях. Вона була закінчена і поставлена у вересні-жовтні.



Зазначимо, що провідні американські хмарні провайдери, включно з Google, Amazon і Microsoft, поки що не пропонують комерційних віртуальних машин на базі процесорів RISC-V у хмарі. В основному ці компанії пропонують віртуальні машини на архітектурах x86 або ARM.



Наразі США намагаються обмежити можливості Китаю зі створення високопродуктивних систем, відмовляючи в доступі до новітніх технологій виробництва мікросхем. Однак Китай скорочує свою залежність від західних технологій виробництва мікросхем і розвиває вітчизняні розробки на базі RISC-V.



Нагадаємо, архітектура набору інструкцій RISC-V є безоплатною для ліцензування і є альтернативою архітектурі x86, використовуваної компаніями Intel і AMD, та архітектурі ARM, що ліцензується такими компаніями, як Amazon, Apple, Samsung і Qualcomm.



У Китаї існує комплексний план зі створення вітчизняних мікросхем на базі RISC-V. Цього року Міністерство науки і технологій Китаю профінансувало роботи зі створення мікросхем на базі RISC-V, а багато університетів і наукових лабораторій також зосередили свої зусилля на розробці мікросхем на базі RISC-V.



Китайська академія наук (CAS) у співпраці з провідними китайськими компаніями, включно з Alibaba, Tencent і ZTE, розробляє передовий чип RISC-V під назвою XiangShan-v3. У CAS сподіваються, що цей чіп за продуктивністю зрівняється із серверним процесором ARM Neoverse-N2, анонсованим 2021 року.



У системі RISC-V, поставленій в університет Шаньдун, використовується чип SG2042 компанії Sophgo з тактовою частотою 2 ГГц і кеш-пам'яттю 64 МБ. Система підтримує інтерфейс PCIe Gen 4.



Компанія Sophgo випустила свій чіп RISC-V на початку цього року, і Alibaba співпрацювала з нею для впровадження Linux на цей чіп. Незважаючи на наростальне поширення, програмна підтримка RISC-V все ще слабка, і Девід Чен закликав розробників по всьому світу підтримати 20 000 пакетів для хмарних обчислень на RISC-V.





Китайський сервер RISC-V має привернути увагу американських законодавців, які стурбовані використанням Китаєм відкритих технологій для просування своєї внутрішньої програми створення мікросхем. Законодавці в Палаті представників закликали президента Джо Байдена обмежити співробітництво американських компаній із китайськими в галузі технологій RISC-V. Чинні обмеження на експорт напівпровідників, які здебільшого поширюються на графічні процесори та чипи штучного інтелекту, не містять положень про технології RISC-V. Однак ідея обмеження RISC-V - як з боку країн, так і з боку корпорацій - зустріла різкий опір учасників саміту RISC-V Summit. Китай не був безпосередньо згаданий в основних тезах, але концепція співпраці без кордонів була темою, яку активно підтримували учасники. Вони порівняли втручання держави в розвиток RISC-V із втручанням у розвиток Linux. А деякі експерти в галузі технологій висловилися більш прямолінійно проти того, щоб держава контролювала розробку RISC-V, що призведе до зворотного ефекту - зміцнення пропрієтарних технологій.



Китай вирішив побудувати національний план розвитку чипів на базі RISC-V після невдалої спроби з 2012 року об'єднати всі види архітектур чипів - x86, MIPS, PowerPC, Alpha і SPARC - в єдиний дизайн, повідомив Юнган Бао, заступник директора з інформаційних і комунікаційних технологій Китайської академії наук (CAS), на презентації в червні цього року.



У 2019 CAS, що входить до обмежувального списку американських організацій, виступила з ініціативою щодо просування RISC-V в академічних колах і стартапах. У проєкті під назвою "Один чип - один студент" (OSOC), у межах якого студенти старших курсів навчаються проєктуванню мікросхем на базі RISC-V, узяли участь 4000 осіб.



У 2018 році китайські RISC-V компанії також створили Китайський альянс RISC-V, маючи намір до 2030 року створити повноцінну екосистему мікросхем з відкритим вихідним кодом.



Ідея державного втручання з метою обмеження інновацій у галузі RISC-V може вплинути і на розробку програмного забезпечення. Наприкінці жовтня Google офіційно визнала, що нарощує зусилля з перенесення Android на RISC-V. Компанія Alibaba, яка співпрацює з Google, зробила основний внесок у перенесення RISC-V на Android.



За словами Чена, починаючи з 2020 року інженери Alibaba доклали значних зусиль для розширення основних функцій RISC-V в AOSP (Android Open Source Project) і провели випробування на надійність.



Китайські розробники також беруть активну участь у підтримці технологій RISC-V в основній частині Linux. Компанія Canonical має збірку Ubuntu для процесорів RISC-V.



Компанія Alibaba була єдиним великим китайським виробником мікросхем на виставковому майданчику RISC-V Summit, демонструючи системи зі своїми мікросхемами і розповідаючи про свої процесори, наприклад, про мікросхему XuanTie C910. Державне фінансування допомагає китайським виробникам швидко просуватися в галузі RISC-V, тоді як деякі американські RISC-V компанії останнім часом зазнають труднощів. Так, SiFive нещодавно скоротила 20% свого штату, а ось інша RISC-V-компанія, Andes Technology, мала на своєму стенді рекрутера і рекламувала близько десятка відкритих вакансій інженерів.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні

0

Tweet