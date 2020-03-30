Китай и Huawei хотят изменить фундамент Интернета

30 марта 2020 г., 14:45

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Как сообщает Financial Times, телекоммуникационная группа Huawei, государственные предприятия China Unicom и China Telecom и китайское Министерство промышленности и информационных технологий совместно предложили ООН радикально пересмотреть то, как работает Интернет, с новым базовым сетевым стандартом, называемый ими «New IP».

Представитель Huawei сообщил, что части технологии новой сетевой архитектуры уже находятся в стадии разработки, с участием нескольких государств и компаний, но не назвал вовлечённые стороны. Он также сказал, что элементы нового Интернета будут готовы к испытаниям в начале 2021 года.



В презентации и официальном стандартном предложении, цитируемых Financial Times, Huawei описывает существующую интернет-инфраструктуру, TCP / IP, как «нестабильную» и «в значительной степени недостаточную» для удовлетворения потребностей цифрового мира в 2030 году, включая автономные автомобили, повсеместный Интернет Вещей и «голографическую телепортацию».

New IP описывается Huawei как «более динамичная система IP-адресации», чем созданный полвека назад TCP/IP. Интернет всë чаще делится на отдельные сети, таких как частные коммуникационные и сети спутниковой трансляции. «Взаимодействие между этими сетями является проблемой из-за их несовместимых механизмов адресации», — говорится в документе Huawei.

Адреса New IP позволят устройствам в одной сети напрямую взаимодействовать между собой, не отправляя информацию через Интернет.

Huawei и её партнёры, участвующие в разработке New IP, планируют решить вопрос о стандартизации этой технологии в ноябре на главной конференции Международного Союза Электросвязи (ITU), которая пройдёт в Индии.

Китайское предложение вызвало обеспокоенность у западных стран, включая Великобританию, Швецию и США. Они полагают, что новая система может разобщить глобальный Интернет и предоставить государственным Интернет-провайдерам жёсткий контроль над тем, что делают в Сети граждане. Поддержку инициатива Huawei нашла у России и, потенциально, у Саудовской Аравии.

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