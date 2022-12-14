Китай готує понад 1 трильйон юанів для інвестування у свою напівпровідникову індустрію?

14 декабря 2022 г., 9:35

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Як пише Reuters в ексклюзивному матеріалі, Китай працює над пакетом підтримки своєї напівпровідникової промисловості на суму понад 1 трильйон юанів (143 мільярди доларів) - це є важливим кроком на шляху до самодостатності в області мікросхем і протидії діям США, спрямованим на уповільнення технологічного прогресу.



За словами джерел Reuters, Пекін планує розгорнути те, що стане одним з найбільших пакетів фінансових стимулів протягом п'яти років, в основному у вигляді субсидій і податкових кредитів для підтримки виробництва напівпровідників і дослідницької діяльності всередині країни.



Як і очікували аналітики, це свідчить про більш прямий підхід Китаю до формування майбутнього галузі, яка стала геополітичною "гарячою точкою" через стрімке зростання попиту на мікросхеми і яку Пекін розглядає як наріжний камінь своєї технологічної могутності.



План може бути реалізований вже в першому кварталі наступного року, повідомили два джерела, які відмовилися назвати свої імена, оскільки вони не були уповноважені спілкуватися зі ЗМІ.



Більша частина фінансової допомоги буде використана для субсидування закупівель китайськими фірмами вітчизняного обладнання для виготовлення чипів.



За словами трьох джерел, такі компанії матимуть право на субсидію в розмірі 20% від вартості закупівель.



План фіскальної підтримки з'явився після того, як в жовтні Міністерство торгівлі США прийняло широкий набір правил, які можуть заборонити дослідницьким лабораторіям і комерційним центрам обробки даних доступ до передових мікросхем, серед інших обмежень.



Сполучені Штати також тиснуть на деяких своїх партнерів, включаючи Японію і Нідерланди, щоб зупинити експорт до Китаю обладнання, що використовується для виробництва напівпровідників.



А президент США Джо Байден в серпні підписав знаковий законопроєкт про надання $52,7 млрд у вигляді грантів для американського виробництва напівпровідників і досліджень, а також податкового кредиту для заводів з виробництва мікросхем, який оцінюється в $24 млрд.



За допомогою цього пакету стимулів Пекін прагне посилити підтримку китайських фірм, що виробляють мікросхеми, в будівництві, розширенні або модернізації вітчизняних потужностей для виробництва, збірки, упаковки, а також досліджень і розробок, повідомили джерела.



Бенефіціарами рішень керівництва Китаю будуть як державні, так і приватні підприємства галузі, зокрема великі фірми з виробництва напівпровідникового обладнання, такі як NAURA Technology Group, Advanced Micro-Fabrication Equipment та Kingsemi.



Акції деяких китайських виробників мікросхем в Гонконзі різко зросли після новини про пакет. Semiconductor Manufacturing International Corp отримала більше 8%, довівши свій денний приріст майже до 10%, у Hua Hong Semiconductor - до 17%.



Досягнення самодостатності в технологіях зайняло чільне місце в повному звіті президента Сі Цзіньпіна на з'їзді Комуністичної партії в жовтні. Термін "технологія" згадувався 40 разів, порівняно з 17 разів у доповіді на з'їзді п'ять років тому.



За словами аналітиків, заклик Сі Цзіньпіна до Китаю "виграти битву" в основних технологіях може означати перегляд підходу Пекіна до розвитку своєї технологічної галузі, з більшими державними витратами і втручанням для протидії тиску з боку США. читати далі



Санкції США, опубліковані в жовтні, змусили великі закордонні компанії, що виробляють обладнання для виробництва мікросхем, припинити поставки ключовим китайським виробникам мікросхем, включаючи Yangtze memory Technologies Co (YMTC) і SMIC. А виробники передових мікросхем для задач штучного інтелекту припинили поставки китайським компаніям і лабораторіям.



Китай довгий час відставав від решти світу в секторі обладнання для виробництва мікросхем, в якому як і раніше домінують компанії, що базуються в США, Японії та Нідерландах.



За останні двадцять років з'явився ряд китайських фірм, але більшість з них залишаються позаду своїх конкурентів з точки зору здатності виробляти передові мікросхеми.



Наприклад, обладнання NAURA для травлення і термічного процесу може виробляти лише мікросхеми у нормах 28 нанометрів.



Shanghai Micro Electronics Equipment Group - єдина літографічна компанія Китаю, що може виробляти технології для випуску 90-нанометрові мікросхеми, значно відстаючи від нідерландської ASML, яка вже поставляє обладнання для норм 3 нанометри.

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