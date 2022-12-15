Китай блокує експорт до росії процесорів Loongson

Як повідомляють мордорські ЗМІ, уряд Китаю заборонив поставки в рф процесорів Loongson на архітектурі LoongArch.
Рішення пов'язане з тим, що технологія визнана стратегічно важливою і використовується у військово-промисловому комплексі Китаю. Низка російських виробників електроніки вже буцімто тестувала китайські процесори і вважала, що вони могли б замінити чипи Intel у разі блокування каналів так званого паралельного імпорту.
Слід зауважити, що LoongArch несумісна з набором команд x86, і використовує модифікований набір MIPS-інструкцій.
Після початку агресії рф в Україні провідні виробники процесорів - Intel і AMD - призупинили поставки в росію. Після цього там легалізували паралельний імпорт: кримінальну та адміністративну відповідальність за ввезення продукції без дозволу правовласника було скасовано. У переліку товарів, дозволених для ввезення каналами паралельного імпорту, є, зокрема, продукція Intel.
У разі блокування паралельного імпорту і виснаження запасів процесорів Intel і AMD російські компанії могли б використовувати продукцію Loongson, якби не рішення влади КНР.
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