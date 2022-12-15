Китай блокує експорт до росії процесорів Loongson

15 декабря 2022 г., 9:35

Як повідомляють мордорські ЗМІ, уряд Китаю заборонив поставки в рф процесорів Loongson на архітектурі LoongArch.



Рішення пов'язане з тим, що технологія визнана стратегічно важливою і використовується у військово-промисловому комплексі Китаю. Низка російських виробників електроніки вже буцімто тестувала китайські процесори і вважала, що вони могли б замінити чипи Intel у разі блокування каналів так званого паралельного імпорту.



Слід зауважити, що LoongArch несумісна з набором команд x86, і використовує модифікований набір MIPS-інструкцій.



Після початку агресії рф в Україні провідні виробники процесорів - Intel і AMD - призупинили поставки в росію. Після цього там легалізували паралельний імпорт: кримінальну та адміністративну відповідальність за ввезення продукції без дозволу правовласника було скасовано. У переліку товарів, дозволених для ввезення каналами паралельного імпорту, є, зокрема, продукція Intel.



У разі блокування паралельного імпорту і виснаження запасів процесорів Intel і AMD російські компанії могли б використовувати продукцію Loongson, якби не рішення влади КНР.

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