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Kioxia выпустила программно-конфигурируемый контроллер флэш-памяти

29 апреля 2020 г., 17:45
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Kioxia выпустила программно-конфигурируемый контроллер флэш-памяти

Сегодня среди стандартных контроллеров SSD практически отсутствует дифференциация, за исключением очень грубой оптимизации чтения-записи для отдельных продуктов. Предполагается, что каждый из них подходит для любых рабочих нагрузок.

Своим вчерашним анонсом фирма Kioxia перевернула сложившиеся представления: её новый программно-конфигурируемый контроллер Software-Enabled Flash (SEF) обеспечивает динамическое переконфигурирование флэш-памяти на уровне SSD и создание гипермасштабируемых пулов флэш-хранилища.

Модуль SEF это система на чипе (SoC) с микроконтроллером и кристаллами флэш-памяти на печатной плате, имеющая интерфейс PCIe. Её подсистемы обеспечивают блочное и страничное программирование тайминга NAND, задачи чтения с коррекцией ошибок, контроль исправности ячеек, работу алгоритмов управления дефектами и продления эксплуатации. Блок контроллера DRAM позволяет опционально добавлять динамическую оперативную память.

SEF SoC организует контролируемые чипы NAND в подразделы или «виртуальные устройства». Каждое виртуальное устройство может иметь собственные, отличные от других характеристики, такие как качество обслуживания (QoS), и свой идентификатор. Это могут быть блочные устройства, Zoned Names Spaces, TRocksDB, Firecracker или гипермасштабируемый слой трансляции флэш-памяти (FTL).

Динамическая реконфигурация виртуальных устройств производится с помощью прикладных программных интерфейсов (API) с открытым исходным кодом, дающим доступ ко всему объёму кристаллов NAND. Некоторые из виртуальных устройств могут работать параллельно и изолированно друг от друга на общем физическом SSD.

Эрик Райс (Eric Ries), старший вице-президент подразделения стратегии хранения памяти в KIOXIA America, отметил в своем заявлении: «Наши клиенты хотят иметь возможность повышать операционную эффективность ЦОД программным способом. Технология SEF удовлетворит эту потребность, передавая доступ к флэш-памяти и управление ею непосредственно в руки программистов гипермасштабируемых приложений».


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