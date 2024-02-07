Kioxia та Western Digital отримають від Японії 940 млн дол. на будування заводу

7 февраля 2024 г., 13:35

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Kioxia та Western Digital оголосили, що отримали субсидії у 150 мільярдів ієн (940 млн дол.) на розвиток виробничих потужностей на заводах в Йоккайчі та Кітакамі.



На нових лініях будуть виробляти останнє покоління 3D флеш-пам’яті на основі інноваційної технології скріплення пластин та вузлах майбутнього покоління.



Зазначається, що субсидія буде надана в рамках спеціальної урядової програми, спрямованої на сприяння корпоративним інвестиціям у виробництва напівпровідників в Японії.



Це вже другий випадок, коли виробничі потужності спільного підприємства Kioxia та Western Digital отримують таку субсидію від японського уряду. Раніше виробничі потужності спільного підприємства в Йоккаїчі отримали дотацію у розмірі 92,9 мільярда ієн у 2022 році.



«Ми цінуємо підтримку японського уряду і продовжимо виробляти сучасну флеш-пам’ять, яка є незамінною для технологій, що лежать в основі розширюваної цифрової трансформації суспільства. Завдяки цій субсидії ми продовжимо робити свій внесок у прогрес напівпровідникової індустрії та розвиток місцевої та національної економіки», - сказав Нобуо Хаясака (Nobuo Hayasaka), президент та головний виконавчий директор Kioxia.



Nikkei Asian Review також повідомила, що Kioxia та Western Digital збираються витратити на нові виробництва у Японії близько 4,9 млрд дол. Загалом на модернізацію двох підприємств у Йоккайчі та Кітакамі планується витратити близько 3 млрд дол., з яких близько третини буде покрито коштом державних субсидій. Японська влада висловлює сподівання, що обидва підприємства зможуть створити до 9 000 нових робочих місць у відповідних регіонах країни.

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