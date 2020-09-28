Kioxia пока передумала выходить на биржу

28 сентября 2020 г., 12:49

Компания Kioxia, один из крупнейших в мире производителей флеш-памяти, официально заявила про изменения планов по выходу на биржу, которое намечалось провести в ближайшие месяцы.



Согласно поступавшей ранее информации, японская компания, известная до переименования как Toshiba Memory Holdings, готовилась к проведению IPO на Токийской фондовой бирже (Tokyo Stock Exchange, TSE). Ожидалось, что капитализация Kioxia может достичь 1.5 триллиона иен (14 млрд долл.).



Руководство Kioxia Holdings сочло текущий момент все же не вполне удачным для выхода на биржу из-за нынешней волатильности рынка и нарастающих опасений из-за второй волны пандемии коронавируса. Наблюдатели также отмечают, что на решение могла повлиять и нарастающая напряженность в торговых взаимоотношениях между США и Китаем.



Планы и сроки возвращения к вопросу проведения IPO не сообщаются.

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