 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 1-2 (1198)

05.01 - 12.01

читать

Архив номеров

Что для вас является метрикой простоя серверной инфраструктуры?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Kingston выходит на рынок NVMe-накопителей для ЦОД

15 января 2020 г., 9:35
0 
 

Kingston выходит на рынок NVMe-накопителей для ЦОД

Компания  Kingston Digital объявила о старте продаж нового твердотельного накопителя для центров обработки данных — загрузочного SSD DC1000B M.2 NVMe.

Как отмечается, Kingston DC1000B — экономичное решение для применения в серверной среде в качестве внутреннего загрузочного накопителя в стоечных серверах высокой плотности и в специализированных системах, требующих высокопроизводительный M.2 SSD.

«DC1000B создан для новейших серверов, снабженных слотами M.2 NVMe для загрузочных SSD и позволяющих использовать ценные 2,5-дюймовые отсеки для хранения рабочих данных. Наша новая модель разработана с учетом индустриальных требований к стабильности производительности и малого времени отклика, обычно отсутствующих у клиентских SSD, и станет отличным решением для OEM-производителей серверов Tier1 и самостоятельных интеграторов, использующих M.2 NVMe SSD в качестве загрузочных», отметил, анонсируя новинку, Кейт Шимменти, менеджер Kingston по корпоративным SSD.

Выполненный в форм-факторе M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen 3.0x4, SSD DC1000B сконструирован с использованием 3D TLC NAND флеш-памяти, оснащен встроенной защитой от потери питания и располагает ресурсом 0,5 DWPD на протяжении всего гарантийного срока службы.

При этом, новинка Kingston обладает весьма высокой производительностью с линейной скоростью до 3,2 ГБ/с и до 205 kIOPS2 — при мелкоблочном обмене, и может использоваться для кэширования или накопления журналов приложений.

Новые твердотельные накопители Kingston DC1000B будут представлены в продаже с емкостью 240 ГБ и 480 ГБ. Все устройства обеспечены ограниченной 5-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  