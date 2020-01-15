Kingston выходит на рынок NVMe-накопителей для ЦОД

15 января 2020 г., 9:35

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Компания Kingston Digital объявила о старте продаж нового твердотельного накопителя для центров обработки данных — загрузочного SSD DC1000B M.2 NVMe.



Как отмечается, Kingston DC1000B — экономичное решение для применения в серверной среде в качестве внутреннего загрузочного накопителя в стоечных серверах высокой плотности и в специализированных системах, требующих высокопроизводительный M.2 SSD.



«DC1000B создан для новейших серверов, снабженных слотами M.2 NVMe для загрузочных SSD и позволяющих использовать ценные 2,5-дюймовые отсеки для хранения рабочих данных. Наша новая модель разработана с учетом индустриальных требований к стабильности производительности и малого времени отклика, обычно отсутствующих у клиентских SSD, и станет отличным решением для OEM-производителей серверов Tier1 и самостоятельных интеграторов, использующих M.2 NVMe SSD в качестве загрузочных», отметил, анонсируя новинку, Кейт Шимменти, менеджер Kingston по корпоративным SSD.



Выполненный в форм-факторе M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen 3.0x4, SSD DC1000B сконструирован с использованием 3D TLC NAND флеш-памяти, оснащен встроенной защитой от потери питания и располагает ресурсом 0,5 DWPD на протяжении всего гарантийного срока службы.



При этом, новинка Kingston обладает весьма высокой производительностью с линейной скоростью до 3,2 ГБ/с и до 205 kIOPS2 — при мелкоблочном обмене, и может использоваться для кэширования или накопления журналов приложений.



Новые твердотельные накопители Kingston DC1000B будут представлены в продаже с емкостью 240 ГБ и 480 ГБ. Все устройства обеспечены ограниченной 5-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя.

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