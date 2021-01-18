Kingston представила комплекс Workflow Station & Readers для одновременной работы с несколькими накопителями

18 января 2021 г., 17:15

0

Tweet

Компания Kingston Digital, Inc. объявила о старте продаж комплекса Workflow Station & Readers для одновременного подключения нескольких сменных хранилищ данных к ноутбуку или стационарному ПК.



Как отмечается, новинка призвана сделать более быстрым и удобным процесс создания продуктов креативной индустрии, обеспечивая возможность комфортной работы с четырьмя картами памяти одновременно.



По словам продакт-менеджера Kingston Клариссы Блеген, создатели контента получат возможность оценить не только гибкость Workflow Station и ее картридеров, но и высокую скорость обмена данными в полевых условиях. «Будь то съемка на выезде или работа за рабочим столом, Kingston всегда с вами, чтобы вы могли действовать быстрее, чем когда-либо ранее» — отметила Блеген.



В частности, для монтажа видео из материалов многокамерной съемки 4K/8K с портативными аудио-рекордерами или кадров, отснятых при помощи нескольких дронов и экшн-камер, теперь не нужно тратить время на последовательное подключение и копирование на рабочий SSD информации с карты памяти каждого устройства — все карты можно одновременно подключить к ноутбуку или рабочей станции и работать с ними в монтажном ПО напрямую, без переноса данных. При этом, пользователь получает возможность создавать и настраивать систему переноса файлов в соответствии с текущей потребностью.



Благодаря подключению к системе посредством USB 3.2 со скоростью передачи данных до 5 Гб/с, новое решение Kingston позволяет значительно сократить время на пост-обработку отснятого материала и повысить оперативность его публикации в глобальной сети или распространения посредством эфирных и кабельных каналов.



Комплекс Kingston Workflow Station & Readers состоит из док-станции Workflow Station, поставляемой в комплекте с хабом USB Type-A и Type-C, а также продаваемых отдельно модулей картридеров Workflow SD Reader и Workflow microSD Reader для подключения к док-станции. В процессе работы, пользователь имеет возможность установить в док-станцию до четырех модулей одновременно и менять их по мере необходимости. Кроме того, каждый картридер можно подключить к компьютеру напрямую, используя входящий в комплект поставки USB Type-C-кабель, что позволяет применять устройства для управления рабочим процессом в пути.



При этом, вес док-станции составляет менее 300 г, а вес сменного модуля - около 30 г, что позволяет комфортно перевозить комплекс в обычном рюкзаке и производить обработку и монтаж видео даже в полевых условиях.



Док-станция и картридеры Workflow Station & Readers обеспечены 2-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U