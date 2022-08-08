Кінець епохи – Softbank виходить з Alibaba

8 августа 2022 г., 14:35

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Softbank продає свій пакет акцій Alibaba і багато хто це називає кінцем епохи. Справді, колись саме Softbank очолив раунд інвестування у майбутнього китайського гіганта ecommerce і в результаті Джек Ма став найкрутішим інтернет-капіталістом у Китаї, а Масаєші Сон відповідно в Японії.

Схема продажу акцій дуже цікава – Softbank уклав форвардні контракти на продаж акцій Alibaba, отримує за ними частину оплати вже зараз, при цьому остаточна передача акцій за більшістю контрактів передбачена протягом двох років. Softbank при цьому зберігає можливість голосувати цими акціями до остаточної передачі й може розрахуватися за контрактами не акціями, а грошима. Це дає можливість, вже залучаючи кошти від продажу, у результаті, якщо, наприклад, ринковий курс акцій помітно підніметься, зберегти частину акцій, а залишок за контрактом повернути грошима, оскільки ціна виконання контракту зафіксована.

Якщо Softbank зрештою передасть весь обумовлений пакет акцій, він ризикує втратити місце у раді директорів Alibaba. Але поки що компанія залучила 22 млрд дол., що непогано, враховуючи зафіксований збиток від діяльності Vision Fund у 27 млрд за попередній фінансовий рік.

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Тим часом у SoftBank рекордний квартальний збиток у 23 млрд дол. В основному, це зниження вартості інвестицій через фонди Vision Fund та Vision Fund 2, через які лише торік було інвестовано 38 млрд дол.

Компанія повідомляє, що від форвардних угод з акціями Alibaba залучено 10,49 млрд дол. (А не 22, як планувалося. Втім, можливо, це ще не всі контракти).

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