Кількість карткових операцій у відділеннях «Укрпошти» в травні збільшилась на 28,7%

10 июня 2022 г., 15:15

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З початку війни «Укрпошта» системно нарощує обсяги карткових операцій. Приріст загальної кількості всіх еквайрингових операцій в травні у порівнянні з квітнем склав 28,7% та досяг 1,2 млн операцій за місяць. Також зросла кількість операцій на один POS-термінал: якщо у квітні один POS обробляв 126 операцій, то в травні вже 162.

Найпопулярнішою залишається послуга поповнення карток через POS-термінали «Укрпошти». Українці в травні поповнили у відділеннях компанії карткові рахунки на суму 135,8 млн, приріст у порівнянні з квітнем склав рекордних 113%. Кількість операцій з поповнення карток в травні зросла на 78,6% і склала 49 тис. Середній чек послуги в травні склав 2,7 тис. грн проти 2,3 тис. у квітні та 2,1 тис. в березні.

Як повідомлялося раніше, кількість операцій з поповнення карткових рахунків у відділеннях «Укрпошти» зростає третій місяць поспіль: до війни, в лютому, цією послугою українці користувалися 19 тис. разів, в травні кількість оплат зросла до 49 тис.

Також за травень зросла на 31% кількість карткових оплат за товари та послуги у відділеннях «Укрпошти» і склала 991,6 тис. операцій проти 755 тис. у квітні.

Невеликий приріст в травні показала послуга зняття готівки з карток через POS-термінали: 172 тис. операцій (приріст 7,8% до квітня) на загальну суму 341 млн грн. Найбільше послугою зняття готівки з картки користуються у Донецькій та Сумській областях – там приріст за кількістю операцій у порівнянні з квітнем склав 56% та 59% відповідно. Таке зростання можна пояснити тим, що у цих областях працюють не всі банківські відділення, та не завжди доступні банкомати, щоб зняти готівку. В той час як у відділеннях «Укрпошта» можна скористатися цією послугою.

Нагадаємо, «Укрпошта» входить до ТОП-6 компаній в Україні за кількістю власних POS-терміналів і має 7,5 тис. терміналів в понад 4 тис. автоматизованих відділеннях.

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