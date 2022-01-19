Кіберполіція спільно з іноземними колегами заблокували мережу VPN-сервісу злочинців

19 января 2022 г., 14:05

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«Департамент кіберполіції Національної поліції України» повідомляє про знешкодження мережі VPN-сервісу, який кіберзлочинці використовували для атак вірусами-шифрувальниками. Під час міжнародної операції правоохоронці отримали доступ до 15 серверів у 10 країнах, зокрема і в Україні, на яких розміщувався VPN-сервіс. Наразі інфраструктуру мережі, котра використовувалася у кіберзлочинах, заблоковано. Правоохоронці встановлюють причетних до атак з використанням цього VPN-сервісу.

Поліцейську спецоперацію працівники «Департаменту кіберполіції» проводили спільно з колегами з інших правоохоронних структур та країн, зокрема з Німеччини, Нідерландів, Канади, Чеської Республіки, Франції, Угорщини, Латвії, Великобританії та США, під керівництвом «Європолу» та «Євроюсту».

Правоохоронці зацікавилися провайдером після того, як численні розслідування підтвердили використання злочинцями вказаного VPN-сервісу для контролю бот-мереж і розповсюдження шкідливих програм.

VPN-сервіс пропонував послуги на основі технології OpenVPN і 2048-бітного шифрування для маскування IP-адрес та забезпечення анонімності в Інтернеті. Сервіс користувався популярністю серед кіберзлочинців. Зокрема на території Німеччини встановлено понад 150 фактів зараження вірусом типу ransomware, який розповсюджувався з використанням вказаного VPN-сервісу. Потерпілі сплатили хакерам близько 60 млн. євро викупу.

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