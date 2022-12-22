Кіберполіція провела загальнонаціональну операцію з припинення діяльності ворожих ботоферм

22 декабря 2022 г., 10:25

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Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що під час обшуків вилучено понад 100 тисяч SIM-карток, які використовували для реєстрації фейкових акаунтів. Загалом бот-мережі налічували понад півтора мільйона облікових записів у різних соцмережах, поштових сервісах і месенджерах. Ботів реєстрували для поширення фейків і пропаганди, проросійських наративів, виправдання дій окупантів, розповсюдження протиправного контенту.



Профілактичну операцію під умовною назвою «Ботоферма» провели працівники Департаменту кіберполіції спільно з територіальними слідчими підрозділами Нацполіції, органами прокуратури України й у співпраці з операторами стільникового зв’язку.



У результаті викрито протиправну діяльність 31 фігуранта з різних областей України. Правопорушники реєстрували бот-акаунти, з яких розповсюджувалися фейки і протиправний контент. Зокрема, дописи й коментарі містили прокремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади.



Також фігуранти за допомогою SIM-карток мобільних операторів рф реєструвалися в онлайн-банкінгу російських фінустанов, надалі здійснюючи грошові перекази на територію країни-окупанта.



Крім цього, припинено діяльність ботоферми, яка функціонувала для розсилки неправдивих повідомлень про мінування об’єктів на території України.



Під час операції кіберполіцейські виявили факт «зараження» мобільних пристроїв громадян шкідливим програмним забезпеченням. Принцип його дії полягав у прихованому віддаленому отриманні перевірочних SMS-повідомлень у процесі реєстрації акаунтів на різних сервісах.



Загалом припинено діяльність 13 ботоферм, що налічували понад 1,5 мільйона фейкових акаунтів.



У співпраці з працівниками Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України заблоковано роботу 28 веб-ресурсів на території нашої країни, які використовували для реєстрації мобільних номерів і подальшого створення бот-мереж.



Проведено 24 обшуки в оселях фігурантів та за місцями розташування ботоферм. За результатами вилучено понад 100 тисяч SIM-карток, зокрема, мобільних операторів рф, понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, більше 150 мобільних телефонів та близько 300 GSM-шлюзів. Вилучену техніку направлено на проведення відповідних експертних досліджень.



Відкрито кримінальні провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 436 (Пропаганда війни) та ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ. Слідчі дії тривають.

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