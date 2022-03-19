Кібератаки, Росія та зміна обличчя війни в ХХІ столітті

19 марта 2022 г., 18:05

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На тлі серйозних руйнувань, приголомшливої ​​гуманітарної кризи та світових економічних наслідків, які спричинило вторгнення Росії в Україну менш ніж за два тижні, чиновники по всьому світу також висловили занепокоєння щодо потенційних кібератак. Прикладами попередніх дій Росії в цій сфері були атаки на веб-сайти естонських організацій у 2007 році та злом української електромережі в 2015 році.





Щоб дізнатися більше про те, як кібератаки сформували сучасну війну та як країни адаптують свої стратегії, Penn Today поспілкувався з Хелі Тіірмаа-Клаар (Heli Tiirmaa-Klaar), запрошеним співробітником Perry World House і директором Інституту цифрового суспільства в Європейській школі менеджменту та технологій.



Загалом, як виглядає кібервійна та кібербезпека?

Поки що не виявлено кіберзасобів, які спричиняють руйнування під час воєн. Те, що бачили під час конфліктів, — це кібератаки, які використовуються для порушення комунікацій та порушення функціонування інформаційних систем. Воюючі сторони часто використовують цей метод, щоб порушити стратегічну комунікацію свого супротивника та порушити інформаційні системи чи повідомлення своїм власним людям.







З точки зору кібербезпеки, країни зазвичай запобігають нападам, впроваджуючи найкращі методи та дотримуючись заходів щодо запобігання. Це включає оновлення вимог безпеки та забезпечення багаторівневої системи кіберзахисту.





Одне з поширених помилкових уявлень про кібератаки під час політично мотивованих кампаній або конфліктів полягає в тому, що вони мають свою власну логіку і відбуваються поза ширшим стратегічним контекстом. Натомість вони фактично використовуються ворогуючими сторонами для допомоги чи сприяння іншим цілям, будь то політичні чи на полі бою. Загалом, кібератаки відбуваються тому, що є сенс використовувати ці атаки в ширшому, систематичному підході до поля бою, і, якщо країни мають політичну мотивацію атакувати іншу країну, кібератака, безумовно, може бути частиною цього.





Більшість жителів Заходу розуміють кібератаки як метод атаки, заснований на технології, який виводить з ладу деякі ІТ-системи. Але для росіян це переважно інформаційна війна. Для Росії найважливішою частиною кібер- або інформаційної війни було б поширення дезінформації, яка служить їхнім інтересам у конфлікті.





Росіяни використовують дезінформацію, щоб переконатися, що власне населення не дізнається правди ззовні про те, що відбувається в Україні. Вони також використовували тактику поширення дезінформації на полі бою, щоб солдати не втратили моральний дух.





Також можна використовувати дезінформацію проти українського населення, але українці дуже стійкі до дезінформації. У них є власна інформаційна кампанія як протидія, і вони завдають удару у відповідь професійними інформаційними кампаніями та інструментами.





Під час нинішнього вторгнення в Україну за кілька днів до початку війни були спроби псування та інші кібератаки на українські міністерства, але вони були пом’якшені досить професійно.





Під час нинішнього вторгнення в Україні було небагато кібератак. Це завдяки тому, що Цього разу українці були підготовлені, тому що вони пережили серйозні кібератаки під час російського вторгнення 2014 року і навчилися на них. І хоча ця інформаційна війна відбувається на задньому плані, більшість експертів дивуються, що вони не бачать основних кіберелементів.





Країни, як правило, використовують кібератаки, якщо їм потрібно внести певний зрив нижче порогу збройного конфлікту, у цій сірій зоні між миром і війною. Але зараз конфлікт розгорівся, тож їм не потрібно його приховувати.

Яку роль досі відігравали кібератаки під час цієї війни?

Кожного разу війна чомусь навчає, У цій нинішній війні можна бачити, як використовувалися менш звичайні методи кібератак і наскільки великою була інформаційна операція. Незважаючи на те, що відбувалися деякі реальні кібернетики, наприклад, проти супутникового зв’язку, інше питання, наскільки вони успішні.





Але як країни захищаються від таких типів кібератак, враховуючи наслідки інформаційної війни?





Західні країни не хочуть переходити на лінію контролю над вмістом, і тому що західні країни мають важкі бар’єри адаптації щодо того, як подбати про ці аспекти інформаційної операції.





Але, якщо необхідно підготуватися, то це треба зробити, тому що це частина російської стратегії з самого початку. Для росіян це все частина інструментів, які вони можуть використовувати: дезінформація з одного боку, ядерна зброя з іншого.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист