7 октября 2024 г., 16:18

0

Tweet

Bloomberg News повідомляє, що проукраїнські хакери здійснили кібератаку, яка призвела до відключення онлайн-трансляцій російських державних теле- і радіоканалів у понеділок.

Щонайменше 20 російських телеканалів постраждали від хакерської атаки, включно з новинною службою «Россия 24».

Зрив трансляції збігся з 72-м днем народження президента росії володимира путіна.

Державний медіа-холдинг «ВГТРК» повідомив про «безпрецедентну» кібератаку на свої онлайн-трансляції рано вранці в понеділок. Серед постраждалих - головні канали «Россия-1», «Россия-24» і «Культура», а також радіостанції «Вести ФМ» та «Маяк».

У заяві журналістам дмитро пєсков зазначив, що медіахолдинг докладає «колосальних зусиль» для пом'якшення наслідків атаки.

Але збій у роботі «ВГТРК» не тільки онлайн-мовлення, а й зупинив вихід новин на ефірному і кабельному телеканалі «Россия-24», повідомляє «Агентство». З 6:00 до 10:25 телеканал показував тільки архівні відео, зокрема про Крим.

По даними джерела «Газети.ru», унаслідок кібератаки було стерто всі дані з серверів, включно з резервними копіями.

Анонімне проукраїнське хакерське угруповання « Sudo rm-RF», яке неодноразово заявляло про атаки на російську цифрову інфраструктуру, взяло на себе відповідальність.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора