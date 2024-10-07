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Кібератака у день народження путіна заблокувала державне телебачення в рф

7 октября 2024 г., 16:18
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Bloomberg News повідомляє, що проукраїнські хакери здійснили кібератаку, яка призвела до відключення онлайн-трансляцій російських державних теле- і радіоканалів у понеділок.
 
Щонайменше 20 російських телеканалів постраждали від хакерської атаки, включно з новинною службою «Россия 24». 
 
Зрив трансляції збігся з 72-м днем народження президента росії володимира путіна.
 
Державний медіа-холдинг «ВГТРК» повідомив про «безпрецедентну» кібератаку на свої онлайн-трансляції рано вранці в понеділок. Серед постраждалих - головні канали «Россия-1», «Россия-24» і «Культура», а також радіостанції «Вести ФМ» та «Маяк».
 
У заяві журналістам дмитро пєсков зазначив, що медіахолдинг докладає «колосальних зусиль» для пом'якшення наслідків атаки.
 
Але збій у роботі «ВГТРК» не тільки онлайн-мовлення, а й зупинив вихід новин на ефірному і кабельному телеканалі «Россия-24», повідомляє «Агентство». З 6:00 до 10:25 телеканал показував тільки архівні відео, зокрема про Крим.
 
По даними джерела «Газети.ru», унаслідок кібератаки було стерто всі дані з серверів, включно з резервними копіями. 
 
Анонімне проукраїнське хакерське угруповання « Sudo rm-RF», яке неодноразово заявляло про атаки на російську цифрову інфраструктуру, взяло на себе відповідальність.

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