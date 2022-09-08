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Kharkiv IT Cluster передав 500 бронежилетів для медиків та рятувальників Харківщини

8 сентября 2022 г., 13:45
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Протягом усіх шести місяців повномасштабного вторгнення медики та рятувальники постійно працюють під обстрілами, рятуючи мешканців Харкова та області. Але при цьому вони щодня ризикують життям і наражаються на осколкові поранення.

Нестача легких бронежилетів 2-3 класу захисту, які могли б допомогти зберегти життя наших медиків, рятувальників, поліцейських – саме це стало завданням для команди Харківського ІТ Кластера навесні. Але для купівлі великої партії амуніції потрібні великі кошти, які ІТ-спільнота почала вкладати в Перемогу ще до початку повномасштабного вторгнення. Ці кошти вже вимірюються сотнями мільйонів гривень та десятками тисяч годин волонтерства, але яких все ж таки завжди не вистачає.

Скільки та кому потрібна легка амуніція було відомо завдяки продуктивній співпраці між Харківським ІТ Кластером та Харківською обласною військовою адміністрацією:

«Сьогодні разом із Kharkiv IT Cluster передали чергову допомогу: 504 бронежилети, з них 164 віддаємо на Департамент охорони здоров'я ХОВА та для лікарів «швидких», 340 підуть на ДСНС. Ці бронежилети мають 2 та 3 класи захисту. Дякуємо за постійну підтримку та допомогу у цей нелегкий час», зазначив Олег Синєгубов, Голова Харківської ОВА.

Kharkiv IT Cluster звернувся по допомогу до локації, де знаходяться більшість клієнтів харківських ІТ-компаній - до Сполучених Штатів Америки. Партнером проєкту стала ветеранська спільнота працівників поліції Нью-Йорка (Suffolk County, NY Police Department та Veterans Service Agency Suffolk County, NY state), яка зібрала партію легкої амуніції для Харківщини. ІТ-компанії, волонтери та команда Харківського ІТ Кластера забезпечили фінансування логістики та її організацію.

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