Keenetic оновила лінійку ретрансляторів Wi-Fi сигналу

21 октября 2024 г., 16:35

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Оновився асортимент ретрансляторів Wi-Fi сигналу від Keenetic, що призначені для збільшення площі покриття мережі та усунення «сліпих зон», інформує компанія MTI. Їхній компактний формфактор став однією з головних переваг: невеликий ретранслятор легко увімкнути до звичайної розетки, що виглядає естетичніше і зручніше, ніж встановлювати великий роутер.

З моменту появи першої лінійки у 2021 році пройшло вже чимало часу. І ось, нещодавно Keenetic оновив модельний ряд, пропонуючи актуальні новинки, які підходять для створення безшовної Wi-Fi мережі вдома чи в офісі.

Наразі доступні такі моделі оновленої серії: Keenetic Buddy 6 (KN-3411) – потужний флагман серії, що забезпечує високу швидкість передачі даних до 3000 Мбіт/с та надійність з’єднання завдяки підтримці стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax); Keenetic Buddy 5 (KN-3311) – баланс продуктивності та ціни (підтримує стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac) та швидкість до 1200 Мбіт/с); Keenetic Buddy 4 (KN-3211) – базове рішення для невеликих приміщень (підтримує стандарт Wi-Fi 4 (802.11n) та швидкість до 300 Мбіт/с на частоті 2.4 ГГц).

Усі моделі підтримують інтеграцію у Mesh Wi-Fi систему Keenetic, забезпечуючи безшовне покриття та централізоване керування через мобільний додаток або хмарний сервіс.

Keenetic надає трирічну гарантію на всі продукти.

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