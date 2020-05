Главная » Статьи Каждый пятый смартфон Huawei продается с AppGallary Автор – Тимур Ягофаров , 27 мая, 14:41 +11

голос Tweet Такая статистика была представлена во время онлайновой презентации новых смартфонов Huawei Y5p и Y6p в Украине. Одно из ключевых обсуждений этого представления новинок Huawei было посвящено тому, как наш рынок принимает смартфоны производителя с поддержкой только его собственного магазина приложений AppGallary. Напомним, что компания попала под действие санкций администрации США, из-за чего ей было отказано в праве использовать в своих смартфонах сервисы Google, включая и магазин приложений Google Play. При этом производитель продолжает установку операционной системы Android, поскольку она является открытой. В нашей стране продажи смартфонов Huawei исключительно с AppGallary (они еще получили условное название AG-смартфоны) начались в конце марта. По словам Антона Степанюка, директора по маркетингу подразделения Huawei Consumer Business Group в Украине, подготовка к этому началась задолго до этого срока. В ее рамках проводилось обучение продавцов розничных сетей. Поэтому никто из покупателей не остался без подробной информации о возможностях приобретаемых ими AG-смартфонов. Было подчеркнуто, что возвраты таких устройств не превышали показатели для этой категории товаров производителя в целом. А их причины не были связаны с отсутствием поддержки сервисов Google. Таким образом, за пару последних месяцев оказалось, что каждый пятый реализованный в нашей стране смартфон Huawei работает исключительно с AppGallary. А самой продаваемой моделью среди них стала P40 lite E. Модель Huawei Y5p будет доступна по 2499 грн Во время презентации была приведена статистика развития Huawei AppGallary в Европе в первом квартале 2020 года. Так число пользователей этого сервиса достигло 68 млн человек, при этом из них 26,7 млн ежемесячно им активно пользуется. Всего в AppGallery доступно более 30 тыс. приложений. Сообщается, что локализовано для нашей страны свыше 2 тыс. приложений, а более 350 – разработано украинскими компаниями. Причем идет активный процесс наполнения этого магазина ПО. Среди топовых приложений в Украине были отмечены Megogo, Divan.TV, Monobank, LeoWallet, Prom.ua, «АЛЛО», «Нова Пошта», EasyWay, «Дія», Game of Thrones Beyond the Wall, World of Tanks Blitz, Lords Mobile. А в ближайшее время в AppGallery также появится приложение «Укрсиббанка». Стоит напомнить, что программы в AppGallery должны использовать мобильную платформу HMS. Поэтому в киевском офисе Huawei создано подразделение по работе с разработчиками, специалисты которого проводят консультации по адаптации. Среди мер привлечения были отмечены, в частности, бесплатная регистрация и пользование сервисами (Kits), тогда как, например, в экосистеме Google это платные услуги. Кроме того, в 2020 г действуют специальные условия заработка: разработчики получают 85% дохода для игр и 100% для других приложений. Что же касается заявленных преимуществ использования AppGallery для пользователей, стоит отметить внутреннюю программу лояльности, где за участие в акциях начисляются баллы Huawei. Они могут быть использованы для расчетов в Huawei AppGallery, Huawei Themes и Huawei Mobile Cloud. А в завершение знакомства с новостями Huawei AppGallery был анонсирован запуск платежного сервиса на основе технологии NFC. Его старт в нашей стране запланирован на III квартал 2020 года. На презентации состоялось знакомство с новыми смартфонами серий Huawei Y5p и Y6p, которые нацеливаются на массовый рынок. Примечательно, что Huawei Y5p заявлен, как самый доступный AG-смартфон: его рекомендованная розничная цена составляет 2499 грн, а доступен он в Украине с 29 мая. Что же получит покупатель за эту сумму? В Huawei Y5p используется IPS-экран с диагональю 5,45" и разрешением 1440x720. Аппаратная платформа включает восьмиядерный процессор Mediatek MT6762R, выпускаемый по техпроцессу с допуском 12нм, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ энергонезависимой памяти. Имеется возможность установки карт microSD до512 ГБ. При наличии батареи емкостью 3020 мА*ч, для модели заявлена возможность до 17 часов непрерывного воспроизведения видео или до 13 часов подключения к 4G-интернету. Этот бюджетный смартфон оснащен основной камерой на 8 Мп с диафрагмой f/2.0, а его фронтальная камера на 5 Мп поддерживает функцию Face Unlock. Huawei Y5p доступен в трех цветах — «Черном» (Midnight Black), «Синем» (Phantom Blue) и «Зеленом» (Mint Green). Более продвинутая модель Huawei Y6p появится в Украине с 29 мая по рекомендованной цене 3799 грн. В ней установлен 6,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600x720 и соотношением сторон 20:9. Поэтому обеспечивается плотность изображения 278 ppi. Экран занимает 88,4% площади корпуса. Смартфон Huawei Y6p обойдется в 3799 грн Одной из отличительных особенностей новинки является аккумулятор емкостью в 5000 мА*ч. Заявлено, что на одном заряде Huawei Y6p может воспроизводить до 32 часов видео. Доступна и функция обратной зарядки с помощью OTG-кабеля. Конфигурация устройства включает все тот же процессор Mediatek MT6762R, но объем оперативной памяти увеличен до 3 ГБ, а объем встроенного накопителя – 64 ГБ с расширением картами памяти microSD до 512 ГБ. Имеется сканер отпечатков пальцев. В этой новинке основная камера включает три модуля: 13-мегапиксельный основной и 5-мегапиксельный широкоугольный, а также 2-мегапиксельный для определения глубины кадра. В свою очередь, 8-мегапиксельная фронтальная камера поддерживает усовершенствованные алгоритмы украшения. Новый смартфон имеет корпус с изогнутыми краями и доступен в трех цветах — «Черном» (Midnight Black), «Фиолетовом» (Phantom Purple) и «Зеленом» (Emerald Green). Обе новые модели оснащены интерфейсом EMUI 10.1 на основе ОС Android 10. Среди ее возможностей отмечается файловая система Huawei EROFS, которая улучшает скорость рандомного чтения данных и время отклика. Кроме того, последняя версия EMUI поддерживает режим Simple (Простой) для увеличения иконок, размера шрифта и упрощения интерфейса пользователя. А завершилась презентация знакомством с новыми беспроводными наушниками Huawei Freebuds 3i с функцией шумоподавления. В их состав входят два внешних и один внутренний микрофон, позволяющие снизить внешние аудио помехи до 32 дБ. Акустическая система включает 10-миллиметровый динамический драйвер с возможностью воспроизведения басов. Управлять наушниками можно благодаря наличию в них с каждой из сторон емкостных датчиков. Они распознают постукивание для приема и завершения звонка или для запуска и остановки музыки, а для включения активного шумоподавления нужно нажать и удерживать наушник. Кроме того, воспроизведение музыки останавливается автоматически, когда пользователь вынимает наушники, и продолжается, когда их вставляют назад. Автономность Huawei Freebuds 3i составляет 3,5 часа для воспроизведения музыки, и это время сокращается до 2,5 часов при активации функции шумоподавления. Конструкция наушников защищена от случайного попадания воды и пыли по IPX4, поэтому в них нельзя принимать душ. В комплект поставки входят гибкие силиконовые насадки четырех разных размеров. Наушники Huawei FreeBuds 3i будут представлены в двух классических цветах — «Черном» (Carbon Black) и «Белом» (Ceramic White). Новинка появится в продаже в середине июня по ориентировочной цене 2999 грн.

Беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i ожидаются в середине июня по цене 2999 грн





+11

голос

