Капитализация Tesla превысила 100 млрд долл.

23 января 2020 г., 9:35

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В среду, 22 января, акции компании Tesla на Нью-Йоркской бирже выросли почти на 5% до максимальной отметки 592,96 долл, к закрытию торгов показатель снизился до 569,56 долл.

Но даже с небольшим снижением в результате капитализация компании Элона Маска впервые преодолела знаковый порог в 100 млрд долл. Вчера этот показатель к моменту закрытия торгов на бирже, где котируются акции Tesla составил 102.66 млрд долл.

За месяц акции Tesla выросли более чем на треть, а за полгода - более чем в два раза.

Таким образом, в автопроме Tesla вышла на второе место по капитализации и обошла Volkswagen AG, стоимость группы сейчас 90.86 млрд евро. На первом месте Toyota с капитализацией 231.26 млрд долл. - ее акции, кстати, практически на том же уровне, что и пять лет назад.

Кроме того, Tesla сейчас стоит уже больше, чем GM и Ford вместе взятые. Суммарная стоимость двух старожилов американского рынка сейчас составляет 86,32 млрд долл., тогда как в 2010 г. этот показатель был 117 млрд долл., а Tesla оценивалась в 2 млрд долл.

Биржевиков впечатлили цифры представленные на днях компанией Маска в последнем квартале прошлого года было отгружено 112 тыс. электромобилей, а в целом за весь 2019 г. - 367,5 тыс., продемонстрирован рост почти на 50%.

Стоит отметить, что согласно договору зарплата Илона Маска привязана к стоимости акций компании, которую он возглавляет. Если капитализация Tesla достигнет 100 млрд и продержится на этом уровне шесть месяцев, Маск он получит акций на сумму в 346 млн долл. Если же стоимость компании превысит 650 млрд долл., то ее глава станет обладателем акций на сумму в 50 млрд долл.

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