Капитализация разработчика инструментов low-code OutSystems достигла почти 10 млрд долл.

18 февраля 2021 г., 17:35

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OutSystems, производитель платформы разработки ПО с минимальным кодированием (low-code), сообщил, что получил 150 млн долл. на позднем этапе финансирования от таких инвесторов, как Abdiel Capital Management, Tiger Global Management и Goldman Sachs Group, в результате чего рыночная капитализация компании составила 9,5 млрд долл., а общий объем финансирования превысил 570 млн долл.

Отмечающая в этом месяце свой 20-й юбилей OutSystems выпустила свой первый продукт в 2002 г. Он предоставлялся через провайдеров сервисов приложений, — предшественников сегодняшних провайдеров облачной инфраструктуры.

Пандемия стала дополнительным катализатором интереса к low-code разработке, подпитываемого последние несколько лет дефицитом специалистов с навыками программирования.

Бюро статистики труда США прогнозирует, что до конца этого десятилетия спрос на разработчиков и тестировщиков ПО будет расти более чем в пять раз быстрее, чем на все остальные должности. По ряду оценок, нехватка разработчиков только в США в этом году превысит 1 млн человек.

«Все компании, до самых маленьких, должны стать разработчиками своего уникального ПО, — сказал в интервью гендиректор OutSystems Пауло Росадо (Paulo Rosado). — Раньше это был удел элиты. Но ситуация изменилась: каждая новая инициатива внутри организации, поддерживается каким-либо цифровым активом».

Платформа OutSystems комбинирует визуальную разработку на основе моделей с облачными сервисами для ИИ, гибкими методами DevOps и безопасностью. В 2018 году выручка компании превысила 100 млн долл., теперь она имеет клиентов в 87 странах, более 1300 сотрудников по всему миру и 350 партнерских связей. OutSystems, одна из пяти компаний, признанных «лидерами» в своём сегменте в последнем отчёте Gartner Magic Quadrant.

Gartner предсказала для рынка средств разработки low-code рост почти на 23% в год, — до 13,8 млрд долл. в этом году и до 17 млрд долл. в следующем.

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