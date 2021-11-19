Капитализация Nvidia перевалила отметку в 800 млрд долл.

19 ноября 2021 г., 17:02

Акции Nvidia выросли в цене более чем на 11% после того, как компания показала прибыль и продажи за третий квартал выше прогнозов.



Скорректированная прибыль на акцию на уровне 1,17 доллара, а выручка за квартал была получена в размере 7,1 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль составит 1,11 доллара, а выручка - 6,82 млрд долл.



Прибыль на акцию выросла на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка - на 50%. Чистая прибыль - на 84%, до 2,46 млрд долларов.

Продажи игровых карт за квартал достигли рекордных 3,2 млрд долл., показав рост на 42% в годовом сравнении.

Рост продаж направления решений для ЦОД составил 55%, а выручка достигла 2,94 млрд долл.

Чипы для автопрома принесли компании 135 млн долл., показав рост на 8%.

Nvidia также заявила, что ожидает выручку в размере 7,4 млрд долл. в текущем квартале, что превышает прогноз аналитиков в 6,86 млрд долл.



С начала года акции Nvidia выросли почти на 150%. Сейчас рыночная капитализация технологического гиганта составляет 813,23 млрд долл.

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