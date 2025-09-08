Капіталізація мегатех-компаній сягнула 21 трлн дол.

8 сентября 2025 г., 13:25

0

Tweet

Як повідомляє CNBC, завдяки судовому рішенню та подіям у залах засідань, минулий тиждень став значним для інвесторів у технології. Вирішення антимонопольної справи Google призвело до різкого зростання акцій Alphabet та Apple. Акціонери Broadcom раділи новому клієнту на 10 мільярдів доларів. А акції Tesla піднялися завдяки нещодавно запропонованому пакету виплат для генерального директора Ілона Маска.





У сукупності вісім американських технологічних компаній із трильйонною капіталізацією збільшили свою загальну ринкову вартість на 420 мільярдів доларів цього тижня, довівши її до 21 трильйона доларів, попри спад акцій Nvidia. Ці компанії тепер становлять приблизно 36% від S&P 500, що є безпрецедентним показником.





У зростанні минулого тижня була певна іронія. Стрибок Alphabet на 9% у середу був безпосередньо пов’язаний зі спробою уряду США зменшити ринковий контроль пошукового гіганта, що було частиною багаторічної кампанії з роздроблення «Великої четвірки». Рік тому Google програв Міністерству юстиції, що багато хто вважав найважливішим антимонопольним рішенням для технологічної індустрії за останні два десятиліття. Однак у рішенні щодо засобів правового захисту окружний суддя США Аміт Мехта заявив, що Google не буде змушений продавати свій браузер Chrome, а замість цього отримає більш обмежене покарання, включаючи вимогу ділитися даними пошуку з конкурентами.





Це рішення підтримало Apple разом з Alphabet, оскільки компанії можуть зберегти угоду, за якою Google щороку платить Apple мільярди доларів за те, щоб бути пошуковою системою за замовчуванням на iPhone. Акції Alphabet зросли більш ніж на 10% за тиждень, а Apple додала 3.2%, допомагаючи Nasdaq зрости на 1.1%.





Аналітики Wedbush Securities зазначили, що це рішення «усунуло величезну загроду» для акцій Google та «хмару тривоги», що нависла над Apple. Крім того, на їхню думку, це прокладає шлях для компаній до більшої угоди у сфері штучного інтелекту за участю Gemini, моделі АІ від Google.





Щодо Broadcom, то після позитивного звіту про прибутки генеральний директор Хок Тан повідомив аналітикам, що його виробник мікросхем уклав контракт на 10 мільярдів доларів із новим клієнтом, який стане четвертим великим клієнтом компанії у сфері АІ. Кілька аналітиків припускають, що новим клієнтом є OpenAI. Broadcom є найновішим членом клубу трильйонної капіталізації завдяки своїм спеціальним чипам для АІ. Зі стрибком на 13% цього тижня акції компанії зросли на 120% за останній рік, піднявши ринкову капіталізацію Broadcom до приблизно 1.6 трильйона доларів.





Тим часом, акції іншого гіганта АІ-чипів, Nvidia, впали більш ніж на 4% за скорочений тиждень. Попри відсутність очевидних негативних новин, акції Nvidia знижувалися чотири тижні поспіль. Тим не менш, Nvidia залишається найбільшою компанією за ринковою капіталізацією, що оцінюється у понад 4 трильйони доларів.





Акції Tesla, навпаки, зросли на 5% цього тижня. Це відбулося після того, як компанія заявила, що хоче, щоб інвестори схвалили план виплат для Ілона Маска, який може досягти майже 1 трильйона доларів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI