Капіталізація ByteDance, якій належить TikTok, досягла вже 300 млрд дол.

18 ноября 2024 г., 11:45

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Reuters повідомило, що ByteDance, материнську компанію TikTok, вже оцінюють приблизно в 300 мільярдів доларів.

За словами джерел агенція, ByteDance звернулася до інвесторів протягом останніх тижнів, пропонуючи ціну $180,70 за акцію.

Поточна ціна пропозиції збільшилася на 12,9% порівняно з 160 доларів в рамках останньої програми викупу.

За словами одного з джерел видання The Wall Street Journal, компанія ByteDance не планує виходити на IPO.

Зазначається, що це вже третя програма викупу акцій для інвесторів Bytedance, перша була 2022 року.

У грудні минулого року компанія запропонувала інвесторам викупити акції на суму близько 5 млрд дол. за ціною $160 за штуку, що дали оцінку у 268 млрд дол.

За словами іншого джерела, ByteDance планувала здійснити програму викупу акцій незалежно від результату президентських виборів у США, яке відмовилося назвати своє ім'я.

Компанія ByteDance, чий глобальний дохід минулого року зріс на 30% до 110 мільярдів доларів, зіткнулася з юридичною боротьбою за свої американські активи.

Закон, підписаний президентом США Джо Байденом 24 квітня, дає ByteDance час до 19 січня, щоб продати TikTok або компанія буде заборонена. Білий дім заявив, що хоче бачити припинення китайської власності з міркувань національної безпеки. У травні TikTok і ByteDance подали позов до федерального суду США, намагаючись заблокувати закон, підписаний Байденом.

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