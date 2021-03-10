Капитализация биткоин вновь превысила 1 трлн долл.

10 марта 2021 г., 12:13

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По данным CoinDesk, цена цифровой валюты выросла во вторник, а ее рыночная капитализация превысила 1 трлн долл.



Биткоин достигла во вторник отметки в 54 348,57 долл., поднявшись в цене за сутки почти на 7%.



Как отмечают наблюдатели, это уже во второй раз капитализация криптовалюты превысила 1 трлн долл. после того, как это впервые произошло 19 февраля. Тогда биткоин смог удержать эту планку в течение нескольких дней.



Цифровая валюта выросла более чем на 80% в этом году и на 570% за последние 12 месяцев. На пике биткоин достигал 58 332,36 долл.



Как отмечает CNBC, рост был связан с несколькими факторами, включая участие более крупных институциональных инвесторов и некоторые заметные покупки валюты со стороны корпораций. Среди последних Tesla, Square и Microstrategy.



В воскресенье китайский производитель приложений под названием Meitu сообщил, что приобрел не только биткойн, но и другую криптовалюту - эфир. По данным CoinDesk, криптовалюта эфир торговалась на уровне 1836,73 доллара США, что почти на 7% выше, чем днем ​​ранее.



Сторонники биткоинов часто сравнивают их с «цифровым золотом», хеджированием от инфляции и потенциальным «убежищем», где инвесторы могут оставлять свои деньги во время политических или экономических потрясений.



Некоторые утверждают, что мягкая денежно-кредитная политика, такая как низкие процентные ставки и покупка активов центральными банками по всему миру, снижает стоимость фиатных валют, таких как доллар США, поэтому биткоин, является лучшей альтернативой для инвестиций.

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