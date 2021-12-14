Капитализация Apple приблизилась к 3 триллионам долларов

14 декабря 2021 г., 9:25

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В ходе торгов в понедельник акции Apple вновь активно росли



Ценные бумаги компании в один из моментов достигли 181,32 долл., а рыночная стоимость - соответственно 2,974 трлн долл.



Напомним, чтобы капитализация Apple вышла на 3 трлн долл. ее акции должны достичь 182,86 долл.



Однако к конце дня показатель вернулся на позиции 175,74 долл.. оказавших даже ниже пятничного уровня. Теперь акции должны вырасти на 4%. На прошлой неделе они поднялись примерно на 11%.



Напомним, переход от 2 триллионов долларов до почти 3 триллионов долларов у Apple занял всего 16 месяцев. Для сравнения, от 1 трлн к 2 трлн компания шла два года.



«Тим Кук проделал потрясающую работу за последнее десятилетие, подняв стоимость акций Apple более чем на 1400%», отметил аналитик OANDA Эдвард Мойя.



Акции Apple приносили 22% годовых с 1990-х годов, в то время как S&P 500 (.SPX) приносил менее 9% годовых за тот же период.



Если Apple достигнет рубежа в 3 триллиона долларов, Microsoft станет единственной компанией в клубе 2+ триллиона долларов, в то время как Alphabet, Amazon и Tesla имеют меньше 2 трлн долл.



Вчера аналитики J.P. Morgan повысили целевую цену акций Apple со 180 долл. до 210 долл.

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