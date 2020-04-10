Какие ноутбуки пользуются спросом в текущих условиях?

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Вынужденные меры социального дистанцирования заставили бизнес вплотную заняться организацией удаленной работы сотрудников. Как это отразилось на рынке мобильных ПК, как он развивался в прошлом году и какие результаты покажет в текущем – рассказывают представители вендоров и дистрибьюторов.

Николай Антонюк

руководитель направления персональных компьютеров компании Lenovo в Украине

В 2019 г. украинский рынок мобильных ПК развивался прогнозируемо: первое полугодие началось с незначительного падения, но в четвертом квартале показатели выросли на 0,5% год к году. Мы наблюдали уменьшение сегмента потребительских устройств и рост коммерческого. В первую очередь это связано с тем, что государство больше инвестировало в компьютеризацию школ, программы развития медицинского сектора и социальной политики. Это дало возможность построить новую ИТ-инфраструктуру государственных учреждений. Мы активно поддерживаем образовательные инициативы. В частности Lenovo стала техническим партнером инновационного учебного пространства «Освитория Хаб»: оборудовала его ноутбуками ThinkPad E595 и планшетами 2-в-1 Lenovo ideapad D330, которые помогут учителям найти вдохновение и новые инструменты для создания интересных уроков.

Прошлый год Lenovo закончила с долей 29,9% и оставалась лидером на рынке. Мы постоянно работаем над изучением пользовательского опыта, проводим исследования и опросы, что позволяет совершенствовать устройства и удовлетворять потребности покупателей персональных и корпоративных систем. В 2019 г. мы презентовали бренд ThinkBook для нового поколения работников и масштабное обновление линейки бизнес-устройств ThinkPad.

Сегмент ноутбуков-трансформеров, у истоков которого стояли устройства YOGA, остается самым стабильным, занимая 1-2% рынка. Важная тенденция – мобильные ПК становятся тоньше и получают более длительное время автономной работы, поэтому спрос на ультратонкие решения продолжает расти. Например, ноутбук Lenovo ideapad s540 может работать на одном заряде до 12 часов. Этот сегмент вырос в два раза с 10,7 до 20,7% в годовом сравнении. Продажи устройств с установленным SSD увеличились с 28 до 44%.

Первый квартал 2020 г. начался небольшим ростом год к году, многие компании приобретали устройства для удаленной работы, но сейчас мы ожидаем замедление. Верим, что второе полугодие будет более динамичным. Из особенностей – продажи существенно сместились в онлайн. Не исключено, что изменится конъюнктура рынка и покупательские привычки. Раньше онлайн занимал 35-40% общих продаж, вероятно, к концу года его доля увеличится. Коммерческий сегмент будет зависеть, в том числе от инвестиций государства, но в целом ожидаем прирост в годовом сопоставлении.

Процессоры Intel используются как для мобильных ПК для повседневного и корпоративного пользования, так и в классических десктопах, где компания продолжает удерживать лидерство. Стоит отметить, что и компания AMD расширила присутствие во всех сегментах устройств: игровых, корпоративных, геймерских, премиальных и т.д. Это позволило усилить позицию на украинском рынке и вырасти почти в два раза год к году.

Валерий Базыленко

директор по развитию бизнеса компании ASUS в Украине

Рынок мобильных ПК в прошлом году развивался в Украине, следуя общеевропейским трендам в индустрии. В тоже время, он имеет ряд специфических особенностей. Можно уверенно констатировать, что в целом объем рынка в 2019 г. уменьшился в годовом сопоставлении на 10-12% в штуках. Однако он однозначно претерпел качественные изменения в структуре потребительского спроса, ценовых сегментах, предпочтительных функциональных возможностях, а также вырос в денежном выражении к позапрошлому году.

Основным трендом рынка мобильных ПК прошлого года, очевидно, является смещение рынка в ценовые сегменты «средний+» и «премиум». В частности, наблюдался стремительный рост спроса на игровые ноутбуки, который активно поддержали все мировые производители. Они обеспечили удовлетворение спроса оперативным обновлением модельного ряда до ожидаемой потребителем функциональности, и разумным ценообразованием за счет снижения себестоимости.

Безусловным «событием 2019 г.» стал дефицит процессоров Intel, что существенно изменило структуру заказов дистрибьюторов во втором полугодии и обозначило новый тренд роста продаж систем на базе платформы AMD.

Введение карантина и связанных с ним ограничений в начале 2020 г. не успели существенно повлиять на количественные результаты первого квартала. Стоит отметить определенный рост продаж ноутбуков, начиная со второй половины марта, включительно, и по настоящее время. В мартовских закупках дистрибьюторы отмечали небольшие (по несколько десятков коробок) корпоративные заказы портативных ПК компаниями, очевидно, для организации процесса работы сотрудников в режиме «домашний офис». Отмечался также рост спроса на мобильные ПК для домашнего использования, предположительно, для организации процесса онлайн-обучения школьников. Дилеры отмечают рост, прежде всего, в самом бюджетном сегменте, что просто объяснить «вынужденной», а не запланированной покупкой. Пользователи предпочитали покупать в этом сегменте ноутбуки с предустановленной ОС Windows.

Очевидно, ограничительные мероприятия, связанные с карантином, негативно повлияют на общую экономическую ситуацию в стране и, как результат, на общие результаты продаж в 2020 г. Падение, прежде всего, ожидаем в среднем сегменте рынка.

Рост доли AMD более чем в два раза – один из важнейших трендов 2019 г. и, очевидно, текущего года. Но здесь и проявляется «уникальность» украинского рынка. Оказывается, наш конечный потребитель более консервативен в своих решениях, поскольку в данном случае мы значительно отстаем от европейских трендов и, самое интересное, от рынков стран СНГ.

С другой стороны, не стоит недооценивать компанию Intel. Думаю, что потенциал лидера индустрии, позволит ей решить текущие проблемы в ближайшее время, а рынок может почувствовать достаточно агрессивное предложение. В любом случае, конкуренция на текущий момент вполне достойная и конечный потребитель от этого только выиграет.

Игорь Драч

руководитель направления потребительские ноутбуки компании Acer

Несмотря на укрепившийся в 2019 г. курс гривны, средняя цена ноутбука выросла на 10%, что свидетельствует о продолжающемся уже не первый год смещении покупательских предпочтений в более дорогой сегмент.

Объем рынка не вырос, при этом сегменты игровых и ультратонких ноутбуков показали хорошую динамику и по состоянию на конец года их доля в продажах превысила 40%. К тенденциям 2019 г. еще можно отнести сглаживание пиков спроса на Back-to-school и Рождество, а также смещение максимального спроса на неделю «Черной Пятницы».

Введение карантина повлекло за собой существенный рост спроса на ноутбуки как в потребительском, так и в корпоративных каналах. Тенденция общеевропейская и наш рынок не стал исключением. В потребительском канале прогнозируем рост марта год к году в районе 15-20%.

Соотношение между моделями на процессорах AMD и Intel изменилось и первая демонстрирует рост как по количеству моделей в линейках, так и по продажам на рынке. Такая же тенденция в сегменте игровых ноутбуков, в котором самой продаваемой моделью на рынке за 2019 г. стал ноутбук Acer Nitro 5 на процессоре AMD Ryzen.

Виталий Мельниченко

генеральный директор компании «ASBIS Украина»

По нашим оценкам, на рынке мобильных ПК в 2019 г. наблюдалось падение как в национальной валюте в районе 3-6%, так и в количественном выражении в пределах 8-13%. Несмотря на то, что в целом рынок уменьшился по сравнению с 2018 г., в сегментах до 8000 грн и свыше 16000 грн наблюдался рост. По нашему мнению причин тому несколько. В современных условиях каждой семье необходим хотя бы один ноутбук вне зависимости от достатка и возраста ее членов. Поэтому пользовалась спросом недорогая техника. В свою очередь дорогой сегмент в основном рос за счет увеличения спроса на игровые лэптопы.

Главная тенденция, определившая рост продаж недорогих устройств – это падение курса, что привело к снижению цены на полке. Игровые модели показали заметный рост за счет выхода новых версий игр, более требовательных к техническим характеристикам «железа». Это и стало основным стимулом роста игровых «машинок».

По направлению Apple мы отмечали растущий интерес на протяжении всего года. Этому способствовал выход новых продуктов и постоянный рост лояльности клиентов к марке Apple.

Вместе с нашими партнерами мы повысили эффективность таких инструментов, как кредит, рассрочка, доставка, «умное» отображение наличия, зоны отдыха и т.д., что также способствовало росту продаж ноутбуков Mac.

По данным аналитиков, за 15-21 марта рынок электроники и бытовой техники сократился на 37%. Ожидаемо офлайн-продажи упали на 60% и частично перетекли в онлайн с ростом в 30%. ИТ-сектор пока показывает наименьшее снижение – на 5%. Но радоваться тут особо нечему. Поскольку негативная тенденция сохраняется, и с усилением карантинных мер падение будет только ускоряться.

Что касается ноутбуков, то рынок показал даже небольшой рост на 3% в январе. Но с февраля, в силу старта пандемии, динамика роста перешла в падение. На данный момент происходит тотальный рост онлайн-продаж с еще большим темпом падения оффлайн.

По причине необходимости удаленной работы мы увидели во время карантина рост в сегменте коммерческих ноутбуков. Работодатели стараются создать комфортные условия для удаленной работы, чтобы производительность и эффективности бизнеса не снижалась. Продажи потребительских ноутбуков падали по причине роста курса, неопределенности, в которой простой обыватель начинает жестко экономить.

Что нас ожидает в течение 2020 г.? Многое зависит от сроков окончания карантина, после чего будут проанализированы его последствия и подсчитаны убытки. В целом мы ожидаем, что объем рынка ноутбуков по результатам всего года будет на уровне прошлого.

Ноутбуки Apple и Dell производятся только на чипах Intel. В этих направлениях все без изменений. Если говорить в целом про рынок ноутбуков по другим производителям, то ситуация следующая. AMD сделал хороший шаг вперед в развитии своих технологий. Также в пользу этого производителя играет отсутствие дефицита на его чипы, в отличие от Intel. Если AMD будет развивать свой партнерский маркетинг с производителями ноутбуков, то нас может ожидать очень интересная конкурентная борьба между этими двумя игроками. Поживем – увидим.

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