Как я цифровые права получал

10 февраля 2020 г., 17:35

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На днях украинское министерство цифровой трансформации выпустило из беты приложение «Дія», которое можно использовать как хранилище оцифрованных документов – на первой стадии водительского удостоверения и техпаспорта автомобиля, а дальше планируются другие документы, включая внутренний паспорт.

Я к идее всё оцифровать таким образом отношусь довольно непримиримо. Дело в том, что приложение фактически ходит в реестр, где документы хранятся, и генерирует короткоживущий QR-код, который можно предъявить вместо документов сотруднику полиции, который в свою очередь специальным приложением на планшете его считает, это приложение сходит в тот же реестр и проверит, что таки да, права у меня есть. У меня сразу появляется фундаментальный вопрос – а почему вообще что-то надо показывать сотруднику полиции, если я могу сказать свою фамилию и имя и пусть он поиском по базе проверяет, что права у меня есть?

Кроме того, как будет выглядеть предъявление таких документов в местах, где с онлайн-доступом плохо? Клиентское приложение документы сохраняет и предъявить получится, а проверить?

Впрочем, когда предложение обзавестись приложением мне прислал monobank, я решил согласиться и поставил его. Авторизация проводится через BankID, то есть через тот же monobank, правда, итогом авторизации стала 403-я ошибка на стороне «Дія», но повторный запуск подхватил авторизацию. И тут выяснилось, что права, выданные два года назад, в базе, хвала не знаю кому, есть, а вот техпаспорта на автомобиль, оформленного 8 лет назад, в базе нет. Приложение предлагает написать в поддержку, конечно, и я для интереса это сделаю, но степень бардака в так называемых реестрах это тоже показывает. Так что вопрос, а как мне взять на время автомобиль жены, например, я даже поднимать не буду – очевидно, что этот юзкейс разработчиками даже не принимался во внимание. Как и идея нормально заканчивать процесс авторизации.

Ну и понятно, что смысл приложения для меня потерян – если все равно надо брать с собой техпаспорт, то права – это еще одна такая же карточка.

Кстати, сам сайт всего комплекса сервисов тоже еще в разработке.

Как я цифровые права получал

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