Как стрелять из-за угла в XXI веке: ИИ вместо кривого ствола

18 сентября 2021 г., 20:07

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Компания Elbit Systems разработала оптический прицел нового поколения на базе искусственного интеллекта, получивший название Assault Rifle Combat Application System (ARCAS). Это устройство превращает штурмовую винтовку солдата в портативный центр боевой информации, и даже позволяет стрелять из-за угла.

ACRAS можно устанавливать на существующие автоматы, при этом компьютер с работающей на нём моделью ИИ интегрируется в переднюю рукоятку оружия, а электронно-оптический прицел подвешивается под стволом.

Компьютер сводит воедино данные с прицела, тактическую информацию, поступающую от системы управления боевой частью и других устройств ARCAS, а также результаты механической диагностики самой винтовки. Управление прицелом осуществляется с помощью кнопки-джойстика на передней рукоятке или графического пользовательского интерфейса в стиле геймеров. Базово ARCAS комплектуется тепловизором или прицелом для слабого освещения, но может быть модифицирован для сторонних приложений.

После обработки, поле обзора электронно-оптического прицела с наложенной на него сопутствующей информацией выводится на окуляр ARCAS, либо, беспроводным способом, на шлем солдата с запущенным приложением дополненной реальности.

Используя эти данные, боец может в реальном времени днём и ночью определять расстояние до цели, вносить поправки на дальность и ветер, обнаруживать движение и огонь, ведущийся из другого оружия, отличать своих от врагов, получать информацию о характере механических проблем с винтовкой.

Кроме того, ARCAS позволяет решать ранее невозможные задачи: прицельно стрелять с бедра и из укрытия, например, из-за угла дома, и корректировать точность стрельбы без единого контрольного выстрела.

«ARCAS — еще один важный элемент в нашем передовом портфеле решений для пехотинцев, — говорит Орен Сабаг (Oren Sabag), генеральный директор Elbit Systems ISTAR. — Разработка этого нового решения является частью наших постоянных усилий и инвестиций в НИОКР, направленных на повышение эффективности и живучести пехоты и спецназа».

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