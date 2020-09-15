Как организовать онлайн-конференцию для 20 000 участников 

15 сентября 2020 г., 17:48

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Переход в онлайн открыл новые возможности и форматы для организаторов мероприятий — от камерных мастер-классов до многотысячных конференций. Ивент-менеджеры выбирают удобное время без оглядки на бронирование залов и расширяют аудиторию, а участники могут легко присоединиться без очереди на регистрацию, не блуждая в поисках паркоместа, и могут смело рассчитывать на качественный контент.



С начала карантина количество онлайн-мероприятий выросло в несколько сотен раз. Чтобы удержать участника, полезного контента и удобной онлайн-платформы уже недостаточно. Необходимо персонализировать коммуникацию с каждым клиентом, использовать широкий набор инструментов, каналов и технологий, чтобы построить и в будущем эффективно управлять Customer Journey, консолидировать и анализировать данные для принятия бизнес-решений.

Комплексный и автоматизированный подход к организации онлайн-мероприятия от 20 до 20 000 зрителей с помощью Dynamics 365 Marketing — и ваш участник превращается в постоянного лояльного клиента. Продукт помогает проводить и управлять онлайн- и офлайн-событиями, включая регистрацию, оплату, метки и модерацию спикеров, лучше понимать и анализировать модели поведения участников для создания релевантного контента.

Как использовать возможности продукта и повышать эффективность мероприятий эксперты SMART business расскажут 16 сентября на вебинаре «Как организовать online-конференцию участниковучастников с помощью Dynamics 365 Marketing».

16 сентября, 14:00. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://getsmart.com.ua/event/dynamics-365-marketing-case-study/?utm_source=ko&utm_medium=post&utm_campaign=bizapps

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