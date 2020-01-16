Как оперативно нейтрализовать угрозу утечки информации 

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Сегодня уже никого не требуется убеждать в том, что информация является одним из самых ценных и, в то же время, наиболее чувствительных активов любой компании. Поэтому сохранение конфиденциальности данных, безусловно — основа стабильного и успешного развития любого предприятия.

Несанкционированный доступ к данным о клиентах, интеллектуальной собственности, коммерческим секретам, юридическим документам, приводят к миллионным убыткам. По оценкам Ponemon Institute, инсайдерские утечки, могут стоить бизнесу до 8,7 миллионов долларов в год.

Привычные для бизнеса средства киберзащиты — антивирусы, фаерволлы, системы IPS — не могут эффективно защитить от внутренних нарушителей, которые случайно или целенаправленно организовывают утечку конфиденциальных данных.

Эту задачу выполняет DLP (Data Leak Prevention) — программные решения, защищающие организации от утечек конфиденциальной информации. Эти системы создают защитный «барьер» по периметру сети, подвергая анализу всю исходящую, и, в некоторых случаях, входящую информацию. Под контролем находятся все информационные потоки компании — интернет-трафик и документы, которые выносятся за пределы защитного «барьера» на внешних носителях, отправляются по почте, в облака или распечатываются на принтере.

Американская компания GTB Technologies предлагает единый портфель решений для защиты конфиденциальных и чувствительных данных от утечки и кражи как инсайдерами, так и зловредными программами.

Решения DLP GTB Technologies обеспечивают безопасность и полный контроль над данными как в локальной среде, так и за ее пределами, включая конечные устройства, сетевые хранилища и облака, выполняя локальное сканирование, мониторинг в режиме реального времени, обнаруживая цифровые следы защищаемых данных в трафике организации и контролируя доступ к информации на всех устройствах.

Основное преимущество решения DLP GTB Technologies по сравнению с системами других компаний — нейтрализация угрозы как от доверенных, так и от ненадежных пользователей и немедленная остановка утечки данных, а не просто способность сообщать об этом.

Платформа защиты данных GTB DLP Suite состоит из нескольких модулей:

GTB Inspector. GTB Central console. GTB Discovery Server. GTB Endpoint Protector.

GTB Inspector — Контент-зависимый обратный брандмауэр, который инспектирует, классифицирует и анализирует все исходящие и входящие перемещения данных в сети в режиме реального времени, проверяя на наличие фрагментов конфиденциального контента. При этом используется собственная технология идентификации по уникальным цифровым отпечаткам (хеш-сумме), способная в режиме реального времени проверять все протоколы и, при необходимости, немедленно останавливать утечку данных, а не просто сообщать о инциденте.

GTB Central Console — центр управления модулями и компонентами GTB DLP Suite. Управляет работой модулей GTB Discovery, GTB Endpoint Protector, позволяет настраивать политики безопасности, анализировать зарегистрированные события и просматривать отчётность.

GTB Discovery — модуль, который позволяет быстро анализировать и классифицировать большие объемы данных из различных хранилищ, включая локальные и облачные платформы хранения данных, находить в корпоративной сети несанкционированные копии конфиденциальной информации, хранящейся на жёстких дисках различных устройств.

GTB Discovery разыскивает конфиденциальные данные и выполняет их скрытие или удаление. Поддерживаются файлы любых форматов, включая двоичные. Данный модуль может сканировать любое местоположение в сети, включая файловые серверы, настольные компьютеры и ноутбуки. Конфиденциальные данные обнаруживаются с высокой точностью и в режиме реального времени. GTB Discovery сканирует весь жесткий диск и находит файлы даже в корзине, гарантируя, что то, что предполагалось удалить, действительно будет удалено. Также присутствует модуль распознавания изображений — GTB OCR Server.

GTB Endpoint Protector — контролирует доступ к съемным носителям, предоставляет подробные аудиторские отчеты о любой деятельности, защищает данные путем селективного шифрования конкретных типов файлов либо защищенного контента, а также интегрируется с GTB Inspector (опция) для отслеживания и контроля данных перед их передачей на съемные носители.

Внедрение и использование DLP-систем в бизнес процессах давно уже перешло в статус «необходимости», так как утечка конфиденциальных данных оказывает не только огромный финансовый ущерб для бизнеса, но и влияет, в длительной перспективе, на репутацию компании, особенно в случае инцидентов разглашения конфиденциальной и личной информации.

Официальный дистрибутор GTB Technologies на территории Украины — компания НВУ.

У специалистов компании НВУ вы можете получить всю необходимую информацию.

Тел.:+380443590131

e-mail: [email protected]

web: www.nwu.com.ua

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