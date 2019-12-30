Как не стать жертвой кибер-мошенников во время праздников

30 декабря 2019 г., 15:55

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Для многих новогодние праздники являются самой приятной частью года – временем дарить подарки и получать приятные поздравления, делать добрые дела и радовать близких. Однако поживиться за счет предпраздничной суеты стремятся и киберпреступники, схемы мошенничества в Интернете которых нацелены на похищение денег и данных пользователей. В связи с этим специалисты Eset подготовили перечень наиболее распространенных афер во время новогодних праздников.

Вредоносные электронные открытки.

Сегодня электронные открытки являются одним из самых популярных способов отправки поздравлений на новогодние праздники. Простота передачи таких открыток и возможность охватить большое количество людей привлекает и киберпреступников. В частности, под видом новогодних электронных открыток злоумышленники могут распространять вредоносное ПО. Поэтому если Вы получили электронную открытку от неизвестного адресата, не спешите переходить по ссылкам или открывать вложения. В первую очередь обращайте внимание на адрес отправителя, поскольку мошенники могут выдавать себя за ваших друзей или коллег.

Схемы с использованием темы благотворительности.

Хотя многие легитимные благотворительные организации хотят помочь тому, кто действительно в этом нуждается, увеличение количества подобных обращений накануне праздников может затруднить обнаружение мошенников. Поэтому перед осуществлением пожертвования не помешает приложить немного усилий для проверки информации об организации, от имени которой пришло письмо. В частности, убедитесь в наличии легитимного сайта и возможности проверить дальнейшие действия с вашим пожертвованием.

Покупки в интернет-магазинах.

Большинство любят совершать покупки онлайн в спокойной домашней атмосфере. С увеличением расходов в праздничный сезон и погоней за подарками в последнюю минуту можно легко стать жертвой мошенничества в Интернете. Для этого киберпреступники могут использовать поддельные веб-сайты и вредоносную рекламу товаров и услуг. Поэтому следует осуществлять покупку на сайтах проверенных продавцов и остерегаться сомнительных предложений, которые выглядят слишком нереалистично, чтобы быть правдой.

Вредоносные ссылки для отслеживания посылок.

Накануне новогодних праздников многие отправляют новогодние подарки по почте. Этим могут воспользоваться мошенники, выдавая себя за известные сервисы доставки. В частности, киберпреступники отправляют пользователям поддельные ссылки якобы для отслеживания посылки. После перехода на устройство жертвы загружается вредоносное программное обеспечение. Также вредоносные ссылки могут использоваться в схемах мошенничества в Интернете для перенаправления пользователей на веб-сайты, которые похищают учетные данные. Чтобы не стать жертвой этого вида мошенничества в Интернете, следует быть осторожным с подозрительными сообщениями и в случае возникновения сомнений лучше отследить посылку через официальный веб-сайт службы доставки.

Фальшивые приложения.

Сегодня в магазинах есть много различных программ, которые позволяют детям получать персональный звонок или сообщение от Деда Мороза. Такие приложения мошенники могут использовать как прикрытие для похищения личных данных жертв. Именно поэтому загружать программы стоит только в официальных магазинах Apple или Google Play. Также на устройствах должно быть установлено надежное антивирусное решение для защиты от возможных киберугроз.

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