Как госсектору ускорить переход на облачную модель 

25 сентября 2020 г., 16:05

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Два дня назад компания De Novo провела круглый стол на тему «Цифрова трансформація в Україні: як державному сектору прискорити перехід до моделі хмарних сервісів». Нашей целью было дать возможность пообщаться руководителям ИТ-служб государственных институций и предприятий с представителями законодательной и исполнительной веток, а также регулятором (Держспецзв’язку).

Подробное описание выступлений вместе с видеоотчетом будут позже, а пока я хотел бы сделать несколько общих выводов на основании того, что я увидел и услышал.

1. Проникновение облачных сервисов в госсектор – состоявшийся факт. Более того, этот сектор рынка продолжает опережающий рост потребления уже третий год подряд. При этом само развитие облаков для госсектора проходило абсолютно эволюционным способом. Облака начали применять те люди, кто хотел это делать. А кто не хотел, продолжает работать по традиционной модели. С институциональной точки зрения государство просто никак не реагировало на происходящее. В результате возникла крайне неоднородная структура ИТ ландшафтов и моделей в различных госучреждениях. И то, что было приемлемо вчера, может стать проблемой завтра.

2. Критически важный опыт применения облачных сервисов для на самом деле больших систем национального уровня создан и является отдельной и огромной ценностью для профессионального сообщества. Очень четко виден водораздел между теми, кто «полностью в теме» и теми, кто только что-то читал об облаках. По-моему, отсутствие механизма обмена профессиональным опытом может похоронить любую хорошую реформу.

3. Сегодня публично признать, что ты против облачных технологий – значит обречь себя на насмешки. Поэтому все категорически за. Очень интересно смотрелись «уклонисты». Я лично совсем-совсем за, но обстоятельства, то-сё… Да и начальство не понимает…

4. Я впервые услышал внятную позицию со стороны регулятора (выступал недавно вошедший в должность Александр Потий) относительно новых подходов ДССЗЗИ к работе с компонентой информационной безопасности в облаках (хотя это всё-таки частный случай). Крайне интересным было предупреждение о том, что площадки, обрабатывающие гос. информацию, могут быть отнесены к разряду объектов критической инфраструктуры со всеми вытекающими. Праздник дикой ярмарки «всё кругом народное, всё кругом моё», похоже, закроется. По-моему, правильно.

5. Василий Задворный сделал отличный ликбез в сжатом виде о том, как можно совместить общегосударственную политику закупок и специфическую прелесть облачных моделей (практически мгновенная реакция на изменение объема ресурсов в любую сторону). Даже сейчас можно адаптировать существующую процедуру, а в следующем году и вовсе ожидается приход динамически изменяемых закупок. В общем, по этой части всё не так плохо, просто каждый толкует и применяет существующий инструментарий «на свій холопський розум». Ну и результаты тоже выходят разные.

6. Очень любопытным для меня было заявление одного из участников о позиции Минфина. Вроде бы финансисты косо смотрят на рост операционных затрат (аренда облаков или ЦОД – это оно и есть), но приветствуют кап. Инвестиции, т.е. железо на основные средства. Если это в самом деле так, то это проблема общественно-политического уровня. Беднейшая страна Европы, где с утра до вечера раздаётся рёв «нема грошей та дайте нам додаткове фінансування» не может выбирать наиболее оптимальный формат экономного ведения хозяйства. В любом случае, этот вопрос лежит далеко за пределами компетенции ИТ индустрии.

7. Дискуссия между депутатом Александром Федиенко (господин депутат, вы тронули моё сердце) и ИТ директорами показал, что сам по себе закон «Про хмарні послуги» мало что решит кроме введения в оборот узаконенных терминов.

Отсутствие механизма реализации стратегии Cloud First оставит всё как есть, т.е. на уровне каждого ведомства. И стиль работы будет полностью зависеть от того человека, который принимает в ведомстве решения по ИТ части. Все его личные фобии или пристрастия, наличие опыта или его отсутствие будут давать абсолютно непредсказуемый результат в реализации ИТ проектов и программ развития.

8. Увы, от МинЦифры так никто и не появился и очень зря. Отсутствие мнения и позиции министерства, выполняющего функцию «замыкающего камня» в экосистеме цифровой трансформации, ухудшает шансы на успех либо делают его достижение долгим и сложным.

Сейчас оформляется в некую управленческую форму стремление упорядочить и гармонизировать работу онлайн-сервисов и связанных с ними ИТ систем в большинстве ведомств. Появляется сеть CDTO, ведутся работы по повышению интероперабельности между отдельными базами данных. Молодое поколение архитекторов приложений всё больше задает тон и придерживается концепции CNA (Cloud Native Application). Т.е. существует вполне приемлемая экосистема технологий, знаний и людей, на базе которой можно смело разворачивать стратегию Cloud First. Остается организационно-управленческая проблема. И, похоже, она в этой истории занимает ключевую позицию.

Я рискну дать свой прогноз. Если МинЦифра не возьмет под свой активный контроль практику применения облачных сервисов и пустит эту историю на самотёк, то через год-два неизбежно возникнут непреодолимые перекосы в функционировании, моделях финансирования и самих подходах к ИТ составляющей государства. Это дисбаланс не будет давать никакой возможности двигаться вперёд, т.к. само толкования, где и у кого какой это вперёд, будут направленными в разные стороны. А это будет уж совсем другая история.

В заключение: усиление коммуникаций внутри профессионального сообщества – всегда благо. Говорить лучше, чем сопеть по своим медвежьим углам. Поэтому большое спасибо всем, участвовавшим и не молчавшим в нашем круглом (а на самом деле квадратном) столе.

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