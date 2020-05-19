Как Citrix на удаленную работу переходил

19 мая 2020 г., 13:25

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То, что еще недавно воспринималось как нечто временное, быстро обернулось во всем мире новыми способами ведения бизнеса. Перед ИТ-службами возникла задача сделать переход к удаленной работе как можно более плавным. Для обеспечения непрерывности бизнеса оборудование ЦОДов и облачных сетей настраивается на практически непрерывную эксплуатацию и неограниченное масштабирование. При этом фокус внимания руководителей ИТ-департаментов перемещается от простого поддержания непрерывности бизнеса к увеличению продуктивности сотрудников в сочетании с повышением комфортности удаленной работы.

«Удаленная не значит легкая. Для многих это новый стиль работы, требующий внимания к людям и их состоянию, к процессам и технологиям, а также быстрой реакции на происходящие в организации перемены, – комментирует Мира Раджавел (Meerah Rajavel), директор по информационным технологиям компании Citrix. – Мы узнаем много нового о своих сотрудниках, о том, как они работают и как применяют технологии для достижения бизнес-результатов, не говоря уже о том, как выглядят их питомцы, чем занимаются дети, и что собой представляют импровизированные офисы».

Делая акцент на эффективности, в компании Citrix отслеживали метрики по трем направлениям: люди, процессы и технологии. При этом качественные параметры так же важны, как и количественные. Знать, чувствуют ли сотрудники повышение продуктивности, не менее важно, чем получать данные об используемых ими технологиях. Заботясь о продуктивности персонала, необходимо учитывать три категории.

Системные метрики:

Рост использования виртуальных десктопов составил 53%;

Число сеансов совместной работы с использованием Citrix ShareFile выросло на 29%, общее число пользователей – на 39%.

Бизнес-метрики:

После полного перехода компании на удаленную работу на 20% выросло количество обращений в службу поддержки сотрудников Citrix. Проведенный анализ показал: соответствие SLA достигло 93%, среднее время решения вопросов уменьшилось на 36%, средний показатель удовлетворенности клиентов (CSAT) остается стабильным;

Число обращений в службу технической поддержки заказчиков, для которых Citrix обеспечивает непрерывность бизнеса, выросло на 26%. При этом в компании смогли избежать снижения скорости закрытия заявок и коэффициента лояльности клиентов (NPS);

За указанный период такие внутренние службы, как отдел продаж, отдел формирования заказов и бухгалтерия увеличили скорость обработки транзакций на 25%.

Культура:

Экспресс-опрос персонала показал, что 66% сотрудников считают, будто их продуктивность при удаленной работе выросла, 31% – что осталась на прежнем уровне, и только 3% сказали, что они более продуктивны в офисе. Наибольший вклад в повышение эффективности внесло отсутствие или сокращение временных затрат на перемещение до офиса и обратно, что позволило больше времени уделять работе и семье.

Кроме того сотрудникам стало проще приглашать руководителей на совещания для ускорения принятия решений.

Как удаленная работа повлияла на взаимодействие внутри команд:

Сдвиг фокуса от персонала к процессам. Чтобы удаленная работа с участием распределенных команд была результативной, исполнители должны адаптировать распорядок встреч и совещаний к условиям цифрового мира, сокращая продолжительность, но делая их при этом более частыми и целенаправленными. Этот тренд набирает силу;

Также в компании отметили, что все больше совещаний стали начинаться и заканчиваться вовремя;

Специалистам необходимо общение и построение доверительных отношений. Сотрудники Citrix включают камеры и начинают общаться во время виртуальных чаепитий, обедов, а также во время обучения на дому и выполнения различных упражнений для поддержания психического здоровья.

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