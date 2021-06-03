Цифровые цепочки поставок помогают ускорить вакцинацию

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Кризис, вызванный COVID-19, продемонстрировал, насколько уязвимой областью являются логистические процессы в период неопределенности. По результатам исследования EY, 60% руководителей компаний утверждают, что стратегическое значение их цепочки поставок проявилось именно во время пандемии.

Задержка доставки необходимого продукта может иметь серьезные последствия, особенно если говорить о медпрепаратах, в частности, о вакцинах. Именно поэтому большинство крупнейших производителей используют решения SAP для обеспечения безопасности своих логистических процессов.

Фармацевтические научно-исследовательские компании создали и протестировали вакцины с рекордной скоростью. Теперь перед ними стоит еще больший вызов: чтобы сдержать распространение пандемии, необходимо вакцинировать около 7,6 миллиарда человек во всем мире. Таким образом, спрос на вакцины от COVID-19 повышенный, а цепочки поставок компаний-производителей растянуты до предела.

По словам Брюса Ли, профессора политики и управления в области здравоохранения в Высшей школе общественного здравоохранения и политики здравоохранения Городского университета Нью-Йорка, цепочки поставок в фармацевтической промышленности сложны и не всегда надежны. Причины этого, как сообщает профессор Ли, часто заключались в невозможности обеспечить надлежащее хранение, транспортировку, а также в нехватке персонала, что приводило к серьезным затруднениям и многократной потере доз вакцин.

Однако многие глобальные фармкомпании оцифровали свои процессы, чтобы добиться нужных масштабов производства и гибкости цепочек поставок.

Основные производители вакцин используют SAP

В настоящее время 18 из 20 крупнейших мировых производителей вакцин осуществляют свое производство с использованием решений SAP, которые охватывают весь процесс: от создания до распространения, а также администрирования и мониторинга вакцины. Одна из них — немецкая компания CureVac, чья вакцина от COVID-19 скоро будет запущена в серийное производство.

«Нам необходимо решение SAP для производства и распространения вакцины в глобальном масштабе», — говорит Пьер Кемула, финансовый директор CureVac.

Другой производитель, Moderna, начавший поставки своей вакцины от COVID-19 в январе, полагается на решения SAP для цифровой цепочки поставок, которые помогают распространять сотни миллионов доз. Данное решение позволяет компании соблюдать международные правила, направленные на предотвращение попадания поддельных лекарств к пациентам за счет постоянного обновления репозитория, управления серийными номерами и функций нормативной отчетности.

Moderna использует публичное облако, предназначенное для аптек, что позволяет сотрудничать с партнерами по цепочке поставок. В одних только Соединенных Штатах это решение уже обрабатывает более 70% лекарств, которые подлежат проверке, установленной законом.

Подобные инструменты используют фармацевтические компании AstraZeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline (GSK) и Pfizer, которые также работают над вакцинами против COVID-19.

AstraZeneca использует SAP Work Manager, чтобы контролировать производственное оборудование и помочь спрогнозировать, когда оборудование требует технического обслуживания. По словам Майкла Зборая, ведущего бизнес-аналитика AstraZeneca, это привело к увеличению производительности сотрудников на 6-8%.

Компания GSK управляет более 90% мировых доходов от фармацевтики и вакцин с помощью программного обеспечения SAP, что позволяет ей использовать данные и делать выводы на основании полученной информации для улучшения своей деятельности. GSK также использует SAP Ariba для поиска сырья для производства вакцин.

Sanofi, французский производитель лекарств, использует платформу SAP S/4HANA для оптимизации и стандартизации производственных и бизнес-процессов.

Производство вакцины требует быстрой, прозрачной и гибкой цепочки поставок

После разработки формулы вакцины производитель переходит кследующему важному этапу —производству и логистике. Распространение вакцин в период пандемии – очень важная и сложная задача. Ставки высоки, поскольку сбои в цепочке поставок могут помешать своевременной транспортировке вакцины и негативно повлиять на многие элементы социальной и экономической жизни. Быстрое реагирование на неожиданные перебои имеет решающее значение и возможно только в том случае, если вся цепочка поставок, от поиска до производства и доставки, управляется от начала до конца и с использованием правильных цифровых инструментов.

По словам доктора Оливера Нюрнберга, эксперта SAP for Life Sciences, цепочка поставок вакцины COVID-19 отличается от типичной цепочки поставок фармацевтических препаратов по трем характеристикам, поэтому тесная координация является обязательной.

Во-первых, необходимо строго контролировать температуру большинства вакцин. Как заявил доктор Нюрнберг, мониторинг температуры в реальном времени является огромным преимуществом и позволяет производителю быстро реагировать, если какая-либо вакцина выходит из строя во время транспортировки.

Во-вторых, спрос на вакцины будет превышать предложение еще в течение длительного периода. В-третьих, клиенты и сроки доставки здесь отличаются от обычных. Получателями поставок вакцины COVID-19, как правило, являются государственные органы, а не аптеки.

Таким образом, решения SAP помогают фармкомпаниям работать эффективнее и предотвращают сбои в цепочках поставок, которые стали еще более уязвимой областью в текущих условиях.

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