Кадровые назначения в группе компаний GigaGroup

18 марта 2020 г., 17:35

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24 февраля один из основателей компании GіgaCloud Антон Хвастунов перешел с поста коммерческого директора компаний GigaTrans и GigaCenter на позицию директора по развитию группы компаний GigaGroup. В этой должности он сосредоточится на укреплении отношений с новыми партнерами и стратегическими клиентами. Также Антон взял под свое руководство отдел маркетинга, HR-департамент и отдел автоматизации.

Должность коммерческого директора GigaGroup заняла Мария Алексеенко. Она будет отвечать за работу отдела обслуживания клиентов, отдела продаж и отдела по работе с операторами.

«В поисках новых горизонтов развития бизнеса и смелых идей GigaGroup пополнилась еще одним профессионалом – Марией Алексеенко. Уверен, благодаря ее профессионализму и опыту мы воплотим в жизнь новые проекты и реализуем инновационные стратегии продвижения наших сервисов. Ведь Мария уже полна смелыми идеями по развитию каждого бренда нашей группы компаний. Направление масштабирования бизнеса группы компаний GigaGroup, построение стратегических отношений и вывода брендов на новые рынки сбыта возглавляет мой партнер Антон Хвастунов», – прокомментировал CEO GigaTrans и соучредитель GigaGroup Назарий Курочко.

Такие кадровые изменения – важный шаг вперед для развития GigaCloud, ведь облачный оператор совместно с телеком-оператором GigaTrans, дата-центром GigaCenter и агентом по кибербезопасности GigaSafe входит в группу компаний GigaGroup.

GigaGroup реализует ряд гибридных решений и позволяет получать все необходимые для бизнеса услуги из одних рук:

построение безопасной, отказоустойчивой и эффективной облачной инфраструктуры клиентам любого масштаба благодаря специалистам компании GigaCloud;

построение надежных каналов связи и предоставление высокоскоростного доступа к сети Интернет от телеком-оператора GigaTrans;

размещение серверного оборудования в одном из лучших дата-центров Украины GigaCenter;

обеспечение высокого уровня киберзащиты клиентов от компании-партнера GigaSafe.

Клиентами группы компаний являются ведущие игроки финансовой сферы, ритейла, медиа, сектора услуг, производители, онлайн-бизнес и другие: «БизБанк», «ПравэксБанк», «КристалБанк», «Альянс Банк», Porsche, Health 24, «Интергалбуд», KAN Development, «Велика Кишеня», «Цитрус», «Агромат», GoodWine, Amic, «Уника», «Спортлайф», «Новая Почта», «Каста», Megogo, «Верде», «Укрпромпостач», Caparol, «Рошен».

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