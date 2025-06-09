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Кабмін затвердив п’ятирічну стратегію розвитку сфери електронних комунікацій

9 июня 2025 г., 17:35
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Електронні комунікації є одним з пріоритетних напрямів роботи Міністерства цифрової трансформації України. Щоб розвиток сфери був системним і ефективним, за підтримки USAID і UK aid та у співпраці з Офісом ефективного регулювання було створено Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року.

Згідно з документом, незалежно від місця проживання, вдома чи в дорозі, в укритті або на роботі – швидкий і стабільний інтернет має бути доступний кожному українцю. Інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС відкриває можливості для українських компаній. Вихід на міжнародні ринки стане простішим, нові клієнти та конкурентні переваги – доступними. Якісний зв’язок зробить освіту, медицину, адміністративні послуги онлайн доступними навіть у найвіддаленіших регіонах.

Реалізація стратегії може відіграти важливу роль у розвитку національної економіки. Це більше інвестицій, додатково створений ВВП та надходження до бюджету: 56 млрд дол. додаткового ВВП в різних галузях економіки до 2030 року; на 9 млрд дол. бюджет поповнять нові галузі.

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