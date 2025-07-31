Кабмін дозволив виробникам дронів та засобів РЕБ закладати кредитні витрати в ціну контрактів

31 июля 2025 г., 8:15

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Вітчизняні виробники безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби отримали право включати витрати на обслуговування кредитів до ціни державних контрактів. Відповідне рішення ухвалене Кабінетом Міністрів України за ініціативи Міністерства оборони.

За новими правилами, під час формування ціни контракту виконавці можуть враховувати комісії та проценти за кредити чи позики, але не більше 10% від вартості товарів, послуг та робіт. Виконавці також повинні обґрунтувати включення цих витрат.

«Цей новий фінансовий механізм дозволить українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше, ефективніше. Масштабуємо нашу оборонку. Залучаємо більше ресурсів. Результат – мільйони українських дронів для фронту», – підкреслив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Таке рішення має стимулювати нарощування виробництва та мінімізувати ризики зриву поставок озброєння для ЗСУ. Крім цього, нововведення враховує специфіку оборонної галузі: тривалий виробничий цикл дронів і засобів РЕБ потребує від виконавців державних контрактів залучення кредитних коштів.

Зміни внесено до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275.

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