Кабінет міністрів створює законодавчу базу використання хмарних послуг в держустановах

14 февраля 2025 г., 17:35

Уряд ухвалив розроблену Мінцифрою постанову про регулювання хмарних послуг у держустановах навіть після завершення воєнного стану. Перший Закон «Про хмарні послуги» було ухвалено за тиждень до повномасштабної війни: він дозволив переносити реєстри за кордон і зберігати дані в хмарах.

Нова постанова дозволить залишити дані за кордоном у хмарі й не переносити їх назад в Україну після закінчення війни. Зокрема планується: запустити каталог надавачів хмарних послуг – держустанови обиратимуть перевірених постачальників швидко та без бюрократії; установити обов’язкові вимоги до хмарних провайдерів, щоб дані держави були під надійним захистом; впорядкувати процес закупівель; запровадити типовий договір, який спрощує роботу державних органів з хмарними сервісами тощо.

Таким чином з ухвалення постанови, а далі нового закону та хмарної стратегії створюють чітку правову базу для хмарних рішень та ефективність IT-систем у держсекторі.

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