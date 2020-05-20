К сервису Visa Тoken присоединились украинские компании из сферы электронной коммерции

20 мая 2020 г., 11:49

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По сообщению Visa, к сервису токенизации Visa Token Service (VTS) присоединились новые партнеры по всему миру, включая и нашу страну. В их числе Portmone, Tranzzo, LiqPay/PrivatBank, Tickets Travel Network, WayForPay, Procard.

Среди партнеров, также присоединившихся в других странах мира, — Assist, eComCharge, Yandex.Money, Payture, Mail.ru, RBK.Money, WalletDoc, DPO PayGate, Iveri, Aurus, BlueSnap, Braspag, Bambora, Fat Zebra, eGHL, Infinitium, iPay88, Moneris, One Inc., Omise, Payvision, Spreedly, Windcave.

После завершения тестирования и сертификации все партнеры получат возможность токенизировать номера карт Visa, которые хранятся в их хранилищах, обеспечивая дополнительный уровень защиты для торгово-сервисных предприятий и потребителей.

Кроме повышения уровня безопасности, токенизация также упрощает процесс оплаты, поскольку клиентам не нужно вручную обновлять информацию, если их карта Visa была потеряна, украдена или ее срок действия истек. Финансовые учреждения могут автоматически обновлять сроки действия просроченных и перевыпущенных платежных карт. Это может уменьшить количество платежей, которые невозможно осуществить из-за невалидности данных, а также помочь потребителям избежать нежелательных комиссий за несвоевременную оплату.

«Более двух третей (69%) потребителей в США предпочитают сохранять введенные данные о карте или пользоваться возможностью автоматического списания денег со счета по регулярным платежам на сайтах торговых предприятий. Все чаще торгово-сервисные компании выбирают токенизацию, чтобы сделать платежи в Интернете и регулярные платежи менее чувствительными к мошенничеству за счет работы более 150 компаний из сферы электронной коммерции.

«Стремительный переход потребителей в электронную коммерцию в современных реалиях требует от онлайн платформ эффективных сервисов по обеспечению защиты платежей. Visa предлагает сервис, основанный на токенизации, который помогает бороться с мошенничеством и улучшать цифровой пользовательский опыт, — говорит Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы. — Мы рады, что партнеры в сфере электронной коммерции активно используют Visa Token Service, привлекая своих потребителей к удобной и безопасной функциональности. Благодаря сервису токенизации клиенты могут самостоятельно управлять наличием платежных реквизитов на различных веб-сайтах и экономить время на регулярных покупках, совершая платежи в один клик».

Отмечается, что экспансия Visa Token Service происходит на фоне стремительного роста объемов токенизированных транзакций. С момента запуска Visa Token Service в 2014 году к сервису присоединилось более 150 партнеров — так называемых «токен реквесторов» (token requestors) из 137 стран, включая онлайн-магазины, производителей мобильных устройств, провайдеров услуг электронных кошельков и платежей, эквайеров. Visa недавно представила данные, согласно которым участники Visa Token Service (VTS) обрабатывают цифровые платежи общим объемом в один триллион долларов, что свидетельствует о новых возможностях, которые создаются благодаря усилиям компании по повышению безопасности и удобства платежей.

По данным Visa, значительное большинство банков эмитентов в Украине уже поддерживает активную токенизацию и являются участниками Visa Токen Service. Для непрерывности развития токенизации Visa самостоятельно обеспечивает базовую токенизацию для тех банков эмитентов, которые еще не являются участниками VTS.

«Для нас внедрение новой технологии Visa Token Service для партнеров и пользователей сервисов Portmone.com — это логический шаг и еще одно подтверждение уровня технологичности нашей компании. Нам критически важно сохранить процесс оплат пользователями в два клика — сделать его простым, быстрым, но также надежным. Реализуя решения с таким глобальным инновационным партнером, как Visa, мы способствуем развитию электронной коммерции в Украине », - комментирует Святослав Комаха, СЕО ООО «Портмоне».

«Приватбанк запускает токенизацию операций без наличия карточки, которая сосредотачивается на двух важных моментах: улучшении потребительского опыта и повышении уровня безопасности. Мы уверены, что эта технология поможет быстрее развивать электронную коммерцию и будет иметь положительное влияние на потребителей и всех игроков электронной коммерции», — прокомментировал Петр Крумханзл, Председатель Правления АО КБ «Приватбанк».

«Команда Tranzzo рада сотрудничать с Visa и вместе распространять такие современные технологии, как Visa Token Service. Сочетая VTS с нашими платежными решениями, мы предоставляем онлайн-бизнесу возможность воспользоваться всеми преимуществами токенизации — такими, как привязывание карточки к аккаунту или покупка в один клик. Мы уверены, что внедрение VTS сделает оплату онлайн еще более быстрой, удобной и безопасной», — отметил Ян Клочко, CEO Транззо ЛТД.

«В компании Tickets Travel Network мы всегда считали, что безопасность платежей и постоянное улучшение опыта пользователей имеют первостепенное значение. Именно поэтому мы присоединились к технологии Visa Token Service, и это позволит максимизировать информационную безопасность», — отметил Андрей Ингульский, Директор Tickets Travel Network GmbH.

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