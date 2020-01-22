К концу 2020 г 5G-смартфон можно будет купить за $300

22 января 2020 г., 14:29

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Вокруг темы 5G идет активная дискуссия, поскольку предоставляемые этой технологией возможности в состоянии значительно повлиять на разнообразные сферы бизнеса и повседневной жизни людей.

На днях был обнародован доклад технического директора ZTE Вана Сиюя (Wang Xiyu), в котором он делится своими взглядами на предстоящую эпоху 5G. Эта компания входит в число крупных международных поставщиков телекоммуникационных решений, поэтому весьма интересно видение ее специалистов перспектив данного направления.

По итогам 2019 года, более 50 телекоммуникационных операторов по всему земному шару анонсировали коммерческий запуск сетей 5G, для создания которых было использовано свыше 200 000 новых базовых станций 5G Sub-6GHz. Однако процесс коммерческого внедрения технологий 5G по-прежнему находится на начальном этапе создания инфраструктуры, о чем свидетельствует тот факт, что масштабные работы по созданию сетей нового поколения в настоящий момент ведутся только в Китае, Южной Корее, США, а также в нескольких странах Европы и Ближнего Востока. По прогнозам, в 2020 году Китай построит свыше 500 000 базовых станций 5G, что ускорит глобальный процесс внедрения данной технологии. В настоящий момент, полномасштабное внедрение 5G затрудняется целым рядом проблем, включая более жесткие требования к плотности базовых станций, пониженному коэффициенту энергопотребления и прибыльности бизнес-моделей. К тому же операторы стремятся обеспечить окупаемость своих инвестиций посредством различных отраслевых вертикалей и совместной экосистемы, предоставляющей всем отраслям промышленности и бизнеса доступ к возможностям 5G.

Несмотря на тот факт, что по сравнению с 4G сети нового поколения отличаются гораздо меньшими объемами потребления энергии из расчета на байт информации, энергоэффективность по-прежнему остается ключевым вопросом для сетей 5G, которые должны повысить скорость обработки данных в десятки раз. Чипсеты определяют производительность, интеграцию, энергопотребление и другие базовые параметры продуктов, именно поэтому процесс производства наборов микросхем играет важнейшую роль в разработке инновационных решений. В прошлом технология изготовления чипсетов с допуском 28 нм, предназначенных как для системного оборудования, так и для мобильных устройств, дала толчок коммерческому внедрению 4G. А сегодня стимулом для коммерциализации сетевых технологий нового поколения должен послужить техпроцесс 7 нм.

По заявлению ZTE, ее собственные выпущенные по технологии 7 нм чипы позволяют добиться улучшения интеграции на 40%, увеличения выходной мощности сквозной ВЧ более чем на 20%, а также получить уменьшение энергопотребления и веса продукта на 30%. Внедрение техпроцесса 7 нм обеспечит дальнейшее уменьшение веса устройств и сокращение объемов потребляемой ими энергии.

Проблему покрытия, связанную с диапазоном более высокочастотных спектров 5G, могут решить такие технологии, как Massive MIMO. Таким образом, плотность базовых станций 5G в городских зонах не будет отличаться от сетей 4G.

Мультвендорная интеграция остается самым большим препятствием для коммерческого внедрения 5G. На сегодняшний день модели облачной архитектуры (CNA) и сервис-ориентированной архитектуры (SBA) уже достигли программно-аппаратного разделения и были успешно введены в коммерческое использование. Алгоритмы сетевого сегментирования позволяет обеспечить автоматическое перекрестное развертывание в RAN, транспортных и базовых сетях, создаваемых одним вендором. В настоящее время операторы изучают возможности мультивендорной интеграции для улучшения стандартов в области управления, облегчающих автоматическое комплексное развертывание. Типичные услуги, которые появляются при коммерциализации 5G, включая услуги 5G VoNR и SMS, услуги биллинга, передачу обслуживания абонента от одной базовой станции к другой и миграцию пользовательских данных без смены SIM-карт или номеров, прошли тестирование совместимости (IOT) и доказали свою способность поддерживать сценарии eMBB. Стандарты для вертикально ориентированных сервисов, таких как высокоточное позиционирование 5G, ESTUN, NPN, TSN и 5G LAN, становятся все более зрелыми.

Пока еще процесс разработки 5G находится на начальном этапе, а стандарты для пользовательского оборудования и систем нового поколения до конца не сформулированы. Показательно, что в 2019 г на долю устройств 5G пришлось 0,15% всех поставок смартфонов в мире. Представитель ZTE заявил, что в первом квартале 2020 года компания планирует представить линейку мультимодальных многочастотных смартфонов 5G нового поколения. По предварительным оценкам, к концу 2020 года минимальная стоимость смартфонов 5G от ZTE составит $300. Столь же стремительно будет снижаться и стоимость модулей SA для отраслевых вертикалей. По мере более широкого внедрения сетей 5G международные телекоммуникационные операторы прогнозируют, что к концу 2020-го численность пользовательского оборудования 5G по всему миру достигнет 160 млн единиц.

Практика внедрения технологий 5G во всевозможных отраслевых вертикалях показывает, что сочетание реальных и виртуальных сценариев является жизненно важной потребностью современной индустрии. Во многих прикладных сценариях 5G видеосервисы служат основной предпосылкой для перехода на цифровые технологии. Несмотря на способность сетей 4G поддерживать передачу текста, данных, изображений и небольших видеофайлов, 5G обеспечивает надежную передачу управляющих сигналов и стабильное функционирование видеосервисов, позволяющих осуществлять взаимодействие в режиме реального времени с детерминированной задержкой. Содействуя цифрофизации общества и интегрируя системы цифрового управления в прикладные сценарии, 5G дает толчок к ускоренному переходу на цифровые технологии.

В эпоху 2G операторы сосредоточились на построении сетевой инфраструктуры, чтобы пользоваться исключительными преимуществами, предоставляемыми сетью. Это был их золотой век – время, когда преобладали голосовые услуги. В эпоху 3G и 4G слабая корреляция между контентом и сетями позволяла поставщикам услуг OTT (доставка видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя по сетям передачи данных) приобщиться к преимуществам, получаемым из существующих сетей. Поэтому те, кто остался в авангарде мобильного интернета и облачных вычислений, стали отраслевыми гигантами. В эпоху 5G требования к широкой полосе пропускания, высокой степени взаимодействия и детерминированной задержке сигнала делают сервисы более зависимыми от сетей, которые обеспечивают услуги контента, вычислений и хранения. Хотя 4G является катализатором бурно развивающихся облачных вычислений, 5G станет движущей силой для распределенных видео-сервисов в режиме реального времени и синхронизированных видеоуслуг в эпоху облачных вычислений. Операторы связи будут делиться преимуществами цифровой экономики на основе своих сетевых ресурсов и функциональных возможностей.

В отличие от традиционной потребительской отрасли, цифровая трансформация отраслевых вертикалей требует более зрелой и развитой экосистемы, обеспечивающей повышение надежности с 99,9% до 99,999% и даже выше. Базовое программное обеспечение (операционные системы, базы данных и др.) имеет основополагающее значение для оптимального использования аппаратных и программных ресурсов.

По мере увеличения объемов обработки данных и роста числа бизнес-транзакций в эпоху 5G традиционная сетевая архитектура с выделенными серверами и централизованными базами данных не способна поддерживать долгосрочное развитие сервисов. Все дело в весьма ограниченных параметрах производительности, гибкости и масштабируемости. Применение распределенных баз данных, характеризующихся повышенной производительностью и надежностью, гарантирует быстрое внедрение новых технологий в экосистему и устраняет риски ее сжатия, решает проблему сложной подготовки специалистов, а также высоких расходов на обслуживание выделенных серверов.

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